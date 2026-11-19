Американский стартап Osmo разработал модель искусственного интеллекта, которая, по утверждению компании, научилась распознавать и различать запахи примерно так же хорошо, как среднестатистический человек. Кроме того, система может создавать новые ароматы по текстовому описанию. Технологию уже используют в парфюмерной индустрии, а в будущем ее планируют применять для обнаружения подделок, поиска опасных веществ и даже медицинской диагностики.

Constantin Panagopoulos, Unsplash

Чтобы научить ИИ «чувствовать» запахи, Osmo создала лабораторию недалеко от аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси. Там около 30 специалистов изучают различные ароматы и описывают их словами: например, «ореховый», «персиковый» или «морской». Затем эти оценки сопоставляют с результатами химического анализа образцов.

Для обучения модели компания собрала собственную базу данных: более 10 млн человеческих оценок запахов и около 800 млн так называемых ольфакторных токенов — данных, связанных с молекулами и их концентрациями, из которых складываются ароматы. Для анализа используются спектрометры и другие химические датчики. Они помогают изучать самые разные образцы — от фруктов и цветов до продуктов питания и биологических материалов.

Помимо специалистов в лаборатории, с данными работают около 70 обученных разметчиков из США и других стран. Они оценивают запахи и описывают их с помощью специального словаря.

Одна из главных возможностей разработки — создание новых ароматов по текстовому описанию. Пользователь может указать, какой запах хочет получить, а модель предложит варианты композиции и необходимые для их создания химические вещества.

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Например, журналист MIT Technology Review попросил основателя Osmo Алекса Вильчко создать аромат, напоминающий португальский пирог с заварным кремом, ориентированный на мужчин в возрасте от 18 до 23 лет. Через несколько минут система предложила три варианта композиции с кремовыми, кокосовыми и фруктовыми нотами, а также перечислила молекулы, необходимые для их создания.

Для производства образцов компания использует специального робота, который смешивает ароматические компоненты по заданным формулам.

По словам Osmo, модель уже достигла уровня среднестатистического человека в распознавании и различении запахов. В создании ароматов ее возможности сопоставимы с навыками начинающего парфюмера. Компания также утверждает, что ее ИИ превзошел штатных парфюмеров одной из крупнейших мировых компаний потребительских товаров. Однако независимого подтверждения этому результату в публикации не приводится.

Технологию уже применяют в парфюмерной индустрии, в том числе при разработке ароматов для крупных компаний, таких как Procter & Gamble.

У Osmo есть и другие проекты. Например, компания сотрудничала с онлайн-площадкой StockX, чтобы научиться выявлять поддельные кроссовки по характерным химическим различиям в материалах. Идея заключается в том, что оригинальные и поддельные изделия могут иметь разный химический состав, который можно обнаружить с помощью анализа запаха.

Еще одно направление связано с борьбой с насекомыми — переносчиками опасных заболеваний. При поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс Osmo исследовала вещества, способные отпугивать таких насекомых. Компания сообщила, что обнаружила восемь соединений, которые оказались эффективнее популярного репеллента DEET.

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В перспективе основатель стартапа видит применение технологии в аэропортах — например, для обнаружения потенциальных угроз. Еще одно возможное направление — медицинская диагностика. Некоторые заболевания могут сопровождаться изменениями запаха тела, и ученые уже изучают возможность их выявления с помощью специально обученных собак. Однако использование ИИ для медицинской диагностики пока остается перспективой, а не готовым решением.

Не все специалисты разделяют оптимизм Osmo. Ученый, исследующий обоняние, Эйвери Гилберт считает, что некоторые заявления компании пока недостаточно подтверждены. Он также обращает внимание на то, что человеческое обоняние зависит не только от химического состава вещества, но и от контекста.

Одни и те же молекулы могут встречаться в совершенно разных источниках и вызывать разные ассоциации. Например, некоторые химические соединения присутствуют как в сыре камамбер, так и в использованных подгузниках. Человек не путает эти запахи благодаря контексту, но искусственному интеллекту пока сложнее учитывать подобные особенности.

По мнению исследователей, для более серьезных применений технологии потребуются совершенные химические датчики и дальнейшее развитие моделей.

Тем не менее разработка Osmo может стать важным шагом в создании машин, способных воспринимать окружающий мир не только с помощью камер и микрофонов, но и через химические сигналы. Пока компания сосредоточена на парфюмерии и исследовании запахов, однако в будущем искусственное обоняние может найти применение в пищевой промышленности, сфере безопасности и медицине.

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