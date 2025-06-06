Новое исследование показало, что искусственный интеллект может создавать смешные интернет-мемы, но самые остроумные шутки по-прежнему придумывают люди. Ученые сравнили мемы, созданные людьми, искусственным интеллектом и в сотрудничестве человека с ИИ. Результаты показали, что у машин есть потенциал, но человеческая интуиция в юморе пока незаменима.

Суть проблемы заключается в понимании границ креативности ИИ. Может ли машина по-настоящему понять культурный контекст, иронию и нюансы, необходимые для качественного юмора? Исследователи из Технологического института KTH, Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и Дармштадтского технического университета провели масштабный эксперимент для ответа на этот вопрос.

В ходе исследования три группы участников создавали мемы. Первая группа состояла только из людей, вторая использовала языковую модель для генерации мемов, а третья совмещала работу человека и ИИ. Затем почти 100 человек оценивали созданные мемы по креативности, юмору и желанию поделиться. В среднем мемы, полностью созданные ИИ, получили более высокие оценки.

Однако самые смешные и запоминающиеся отдельные мемы были созданы людьми. В то же время, совместная работа человека и ИИ привела к появлению наиболее креативных и виральных мемов. Это говорит о том, что ИИ отлично справляется с генерацией большого количества идей, но человеческое участие необходимо для отбора и доработки лучшего контента.

ИИ может быть мощным инструментом для повышения продуктивности в креативных индустриях. Он способен генерировать надежный, но средний по качеству контент. Однако для создания продуктов, которые находят глубокий отклик у аудитории, требуется человеческий контроль и творческий вклад. Будущее за инструментами ИИ, которые будут не просто генерировать контент, а помогать людям превращать его во что-то действительно значимое.