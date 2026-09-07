Чат-боты, которые имитируют эмоциональный интеллект, могут одновременно поддерживать пользователей и ослаблять их интерес к общению с людьми. В экспериментах эмпатичные ответы повышали показатели психологического благополучия, но ухудшали показатели социального. Чем ближе участникам казался ИИ-собеседник, тем заметнее проявлялись оба эффекта — особенно в дополненной реальности.

Igor Omilaev, Unsplash

К такому выводу пришли исследователи Шафали Гупта, Сумит Саксена и Соня Катария. Их работа опубликована в научном журнале Psychology & Marketing.

Авторы сосредоточились не на том, насколько человекоподобным пользователю кажется ИИ в целом, а на более узком свойстве — способности имитировать эмоциональный интеллект. Речь идет об умении распознавать чувства собеседника, учитывать их в разговоре и подбирать уместный по тону ответ.

Для начала исследователи проанализировали пользовательские публикации о приложении-компаньоне Replika на Reddit, YouTube и Trustpilot. Их авторы часто называли бота исключительно чутким собеседником, который помогает справляться со стрессом и жизненными трудностями, а иногда — находить смысл в жизни. Некоторые прямо писали, что разговоры с ИИ заметно улучшили их эмоциональное самочувствие.

В тех же публикациях, однако, проявилась и обратная сторона. Некоторые пользователи признавались, что настолько увлеклись разговорами с цифровым собеседником, что стали реже поддерживать связь с друзьями и знакомыми. Так обозначился центральный парадокс: ИИ помогал им чувствовать себя лучше, но одновременно мог отдалять от окружающих.

Чтобы проверить эту закономерность, исследователи провели первый эксперимент с участием 167 студентов. Им показали сценарии диалогов с чат-ботами, которые демонстрировали высокий или низкий уровень эмоционального интеллекта. В первом случае ответы содержали эмпатичные формулировки и эмодзи, создававшие впечатление, что бот понимает собеседника; во втором они звучали сухо и механически.

Результат оказался двояким. После сценариев с эмоционально чутким ботом участники выше оценивали свое психологическое благополучие — эмоциональное состояние, отношение к себе и ощущение осмысленности жизни. В то же время показатели социального благополучия снижались: студенты выражали меньше желания поддерживать связи с людьми в реальной жизни.

Связующим звеном между этими результатами стало ощущение близости к чат-боту. Статистический анализ показал: чем сильнее участник чувствовал эмоциональную связь с цифровым собеседником, тем заметнее проявлялись и положительный, и отрицательный эффекты.

Затем исследователи проверили, изменится ли результат, если сделать контакт с ботом более реалистичным. Во втором эксперименте участвовали 350 студентов. Одним чат-бота представили в обычном текстовом интерфейсе, другим — в дополненной реальности, где цифровой аватар воспринимался как находящийся рядом, в одной комнате с пользователем.

Формат с дополненной реальностью усилил оба эффекта. Аватар с эмоционально чуткими ответами создавал у участников более сильное ощущение близости, чем обычный текстовый бот. Вместе с этим росли оценки психологического благополучия, но снижались показатели социального: желание общаться с людьми в реальной жизни становилось слабее.

Авторы описывают это как компромисс между двумя сторонами благополучия. Чем убедительнее чат-бот демонстрировал эмоциональную чуткость, тем выше участники оценивали свое психологическое состояние — и тем ниже была их готовность поддерживать контакты с людьми. Одна и та же близость приносила эмоциональную пользу, но одновременно создавала риск вытеснения живого общения.

Работа, однако, не доказывает, что чат-боты с имитацией эмоционального интеллекта неизбежно разрушают человеческие отношения. Она также не дает оснований считать их заменой профессиональной помощи при психических расстройствах. Обе экспериментальные выборки состояли из студентов, которые реагировали на смоделированные сценарии, поэтому выводы нельзя напрямую переносить на всех пользователей и долгосрочные последствия общения с ИИ.

По мнению авторов, разработчикам стоит учитывать этот риск уже на этапе проектирования. Например, чат-боты могли бы напоминать пользователям о важности контактов с близкими или ограничивать продолжительность особенно эмоционально насыщенных разговоров. Такие меры помогли бы сохранить пользу цифровой поддержки, не превращая ее в замену человеческим отношениям.

Главный вопрос пока остается открытым: если ИИ научится достаточно хорошо удовлетворять потребность в эмоциональной близости, дополнит ли он общение с людьми или постепенно начнет его вытеснять? Для ответа нужны длительные исследования реальных пользователей, которые покажут не намерения после одного сценария, а изменения в повседневных отношениях с течением времени.

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