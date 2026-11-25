Бразильская компания Pax, разработавшая систему искусственного интеллекта для помощи полиции в борьбе с преступностью, расширяет свою деятельность. Стартап запустит пилотные проекты еще в трех регионах страны: штатах Мату-Гросу-ду-Сул и Баия, а также в Федеральном округе Бразилии.

Scott Webb, Unsplash

Как сообщает Reuters со ссылкой на сооснователя и генерального директора Pax Дэвида Пейшото, компания планирует запустить пилотные проекты еще в трех регионах страны. Сейчас платформа уже используется правоохранительными органами четырех штатов: Сан-Паулу, Гояс, Парана и Сеара.

Компания была основана в ноябре 2024 года. В мае 2026 года стартап привлек $40 млн первоначальных инвестиций. Раунд возглавили американские венчурные фонды Benchmark и Greenoaks.

Платформа Pax объединяет инструменты искусственного интеллекта с полицейскими базами данных. Сотрудники правоохранительных органов могут с помощью обычных текстовых запросов искать людей и автомобили, анализируя записи камер видеонаблюдения, вызовы экстренных служб и полицейские материалы. Система помогает находить подозреваемых и выявлять связи между уликами за секунды вместо нескольких дней.

Первые результаты внедрения технологии зафиксированы в городе Лузиания штата Гояс. По данным компании, после запуска платформы доля раскрытых преступлений выросла с 18% до 34%, а уровень преступности на территории, где применяется система, снизился на 27%.

Эти показатели подтвердил представитель военной полиции штата Гояс полковник Алессандро Арантес. По его словам, технология помогает быстрее устанавливать личности подозреваемых и находить их.

Новые пилотные проекты позволят Pax расширить географию применения своей платформы и проверить ее работу еще в трех регионах Бразилии.

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