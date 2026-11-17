Американский стартап Corma, разрабатывающий решения в сфере кибербезопасности на базе искусственного интеллекта, привлек $125 млн в инвестиционном раунде серии A. По итогам сделки компанию оценили в $1 млрд — всего через три месяца после запуска продукта.

Ubaid e Alyafizi, Unsplash

Раунд возглавил инвестиционный фонд NEA. Среди других инвесторов Corma — Sequoia Capital, Khosla Ventures и Coatue. С учетом нового финансирования общий объем привлеченных стартапом средств достиг $185 млн.

Corma разрабатывает ИИ-модели и автономных агентов, которые помогают компаниям обнаруживать уязвимости, выявлять киберугрозы и защищать цифровую инфраструктуру. Стартап вышел из скрытого режима в августе, а уже спустя несколько месяцев привлек крупные инвестиции.

Одним из факторов роста интереса к подобным решениям стала череда инцидентов в сфере кибербезопасности. Так, 21 октября специалисты обнаружили критические уязвимости в PHP и Node.js, а также сообщили об инциденте безопасности, связанном с популярным инструментом LiteLLM, который используется для маршрутизации запросов между различными ИИ-моделями. Эти события показали, насколько уязвимой может быть современная цифровая инфраструктура и как быстро могут распространяться угрозы.

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Corma работает на быстрорастущем рынке ИИ-кибербезопасности, где уже появляются серьезные конкуренты. Среди них — стартап Armadin, а также крупные технологические компании Anthropic, OpenAI и Microsoft, которые также развивают инструменты для защиты от кибератак с помощью искусственного интеллекта.

В Corma считают, что их главное отличие — подход исследовательской лаборатории: компания не просто внедряет ИИ в существующие инструменты безопасности, а специализируется на разработке собственных моделей и агентов, ориентированных на защиту от киберугроз.

Стремительный рост Corma показывает, насколько востребованными становятся решения на стыке искусственного интеллекта и кибербезопасности. По мере развития ИИ увеличиваются не только возможности компаний, но и потенциальные риски для их цифровых систем.

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