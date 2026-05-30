Еженедельная статистика занятости от американской компании ADP не фиксирует никаких признаков сокращения рабочих мест из-за искусственного интеллекта — к такому выводу пришел главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок. Более того, по его оценке, бум расходов на ИИ одновременно разгоняет и занятость, и инфляцию.

Unsplash

Объяснение этому феномену — парадокс Джевонса, сформулированный британским экономистом Уильямом Джевонсом еще в 1865 году. Наблюдая за угольной промышленностью, он заметил: чем эффективнее становились паровые машины, тем больше угля они потребляли в совокупности — потому что эффективность делала производство рентабельным в новых отраслях, расширяя спрос быстрее, чем его сокращала экономия.

Применительно к ИИ логика та же: чем дешевле обходится интеллектуальный труд, тем больше его потребляет экономика в целом, создавая новые задачи и профессии там, где их прежде не существовало.

Данные подтверждают этот механизм. По декабрьскому докладу Vanguard, около 100 профессий с наибольшей подверженностью ИИ-автоматизации — клерки, HR-ассистенты, специалисты по данным — показали рост занятости в 1,7% в период с середины 2023 по середину 2025 года, тогда как темп роста занятости по всем остальным профессиям снизился с 1,1% до 0,8%.

Реальный рост зарплат в профессиях с высоким использованием ИИ ускорился с 0,1% до 3,8% после появления ChatGPT — против роста с 0,5% до 0,7% для всех остальных работников. Строительство дата-центров, в свою очередь, создает дополнительное давление на зарплаты специалистов в области ИИ и подталкивает вверх цены на полупроводники, оборудование и электроэнергию.

Картина, однако, не однородна. Исследование Далласского ФРБ, опубликованное в январе 2026 года, зафиксировало снижение занятости среди работников в возрасте 22–25 лет в наиболее ИИ-уязвимых профессиях на 13% с 2022 года. По данным ФРС, с момента появления ChatGPT количество вакансий в США сократилось на 32%. Эти тенденции в первую очередь затрагивают молодых соискателей с небольшим опытом: работодатели закрывают те же объемы работы меньшим числом стажеров и ассистентов, не сокращая опытных сотрудников.

Показательно, что именно сейчас топ-менеджеры ведущих ИИ-компаний начали корректировать собственный прогноз по рынку труда. Гендиректор OpenAI Сэм Олтман и глава Anthropic Дарио Амодеи, ранее предрекавшие волну автоматизационной безработицы, публично смягчили позиции. Амодеи в прошлом году говорил о возможном уровне безработицы в 20% в течение пяти лет — сегодня этот прогноз выглядит несовместимым с текущей статистикой рынка труда.

Слок из Apollo подытоживает: «Более дешевые технологии увеличивают спрос и создают больше рабочих мест». Исторические прецеденты согласуются с этим тезисом. Электрификация превратила фабрики в двигатели массовой занятости. Персональный компьютер и электронные таблицы, по прогнозам «уничтожавшие» профессию бухгалтера, породили целые отрасли финансового программного обеспечения. Интернет, выкосив часть медийных профессий, создал электронную коммерцию, цифровой маркетинг и облачные вычисления. Каждая из этих технологий сначала вызывала панику, но в реальности лишь расширила рынок труда.

Читайте также Турагентов заменяет алгоритм: как ИИ перевернул туристический рынок

Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Vanguard признает, что технологические сдвиги несут «особые последствия для рынка труда», и переходный период — когда спрос на одни навыки падает быстрее, чем формируется спрос на другие, — может создать реальные трудности для конкретных работников и возрастных когорт. Вопрос не в том, создает ли ИИ рабочие места в совокупности, а в том, насколько быстро экономика успевает переобучить тех, кто оказался на стороне сокращения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.