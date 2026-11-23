Участники сессии «Музыка по запросу» —вокалист американской группы Saliva Бобби Амару, российский кинокомпозитор Иван Синцов и итальянский пианист Лоренцо Баньяти — объяснили, почему алгоритмы не заменят личный опыт и энергию живого исполнения. Дискуссия прошла в рамках мероприятия «Культура. Медиа. Цифра»

Фото: Пресс-служба «Культура. Медиа. Цифра»

Спикеры попробовали выяснить, где проходит граница между полезным ассистентом и полной заменой автора. Сам Амару не хочет, чтобы технологии мешали его работе. По его словам, алгоритм не способен воспроизвести «сырую» энергию живого исполнения. Он сослался на лидера группы Nirvana:

«Представьте, что Курт Кобейн использовал бы искусственный интеллект. Я не думаю, что алгоритм мог бы воспроизвести ту энергию, которая рождалась в живом исполнении Smells Like Teen Spirit. Поэтому я не хочу, чтобы программное обеспечение вмешивалось в мое творчество», — подчеркнул Амару.

Композитор Синцов указал на фундаментальную разницу между машинной генерацией и человеческим переживанием. По его словам, нейросеть оперирует архивом данных, но не обладает личным опытом.

«Искусственный интеллект — это коллективный разум, а творчество остается индивидуальным опытом. Сможет ли алгоритм написать песню о разбитом сердце, если сам не испытывал этой боли? Музыка рождается из страсти, поэтому живые эмоции будут востребованы всегда», — убежден Синцов.

В свою очередь, пианист и блогер-миллионник Лоренцо Баньяти делает ставку на эмоциональный контакт с залом. Техническое совершенство робота, по его мнению, не способно заменить живое сопереживание.

«Если заменить исполнителя машиной, которая будет играть ту же музыку Шопена и Бетховена, это будет гораздо менее волнительно. Настоящий человек, который на сцене переживает вместе с тобой, становится сегодня еще более необходимым», — добавил итальянский исполнитель.

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Запрос на прозрачность подтверждает и опрос слушателей. По данным второго ежегодного исследования, которое Deezer заказал компании Ipsos, из 9 тыс. человек из восьми разных стран 80% согласны с тем, что полностью созданную ИИ музыку следует специально помечать для слушателей, равно как и произведения, где нейросети лишь причастны к созданию. При этом 72% пользователей музыкальных стриминговых сервисов хотели бы знать, если сервис рекомендует им музыку, полностью созданную ИИ.

60% респондентов считают, что ИИ-композиции еще и не должны включаться в основные музыкальные чарты наравне с произведениями, созданными людьми (год назад так думали 52%). Лишь 7% против прошлогодних 11% полагают, что музыка, полностью созданная искусственным интеллектом, должна занимать в чартах равное положение с остальной музыкой.

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