Universal Music Group и TikTok объявили о новом лицензионном соглашении, в котором отдельно прописали борьбу с несанкционированной ИИ-музыкой. Компании договорились совместно удалять с платформы треки, созданные искусственным интеллектом без согласия правообладателей, а также улучшить систему атрибуции для исполнителей и авторов.

Unsplash

Для обеих компаний сделка стала продолжением выхода из конфликта, который разгорелся в 2024 году. Тогда UMG временно отозвала свой каталог с TikTok, обвинив платформу в том, что та не справляется с ИИ-контентом и нарушениями авторских прав.

Публичный конфликт показал слабое место платформенной модели TikTok. Когда популярные треки массово исчезли из пользовательских роликов, стало очевидно, что приложение сильно зависит от лицензий крупных музыкальных компаний. Без этих прав TikTok сложнее поддерживать привычное качество контента и музыкальных трендов. UMG использовала это в переговорах, а временный отзыв каталога стал самым заметным способом давления на платформу.

ИИ-инструменты, способные воспроизводить тембр и манеру исполнения конкретных артистов, позволяют создавать треки, которые могут восприниматься как записи известных музыкантов даже без использования лицензионных сэмплов. Вирусные композиции с имитацией голосов Дрейка и The Weeknd набирали миллионы прослушиваний до удаления, а их авторы фактически монетизировали чужую узнаваемость в обход правообладателей. Правовой статус таких треков остается спорным. Имитация голоса не всегда укладывается в классическое понятие сэмплирования, поэтому индустрия добивается более четких правил для ИИ-музыки.

TikTok, в свою очередь, пытается выйти за рамки площадки для вирусного продвижения музыки и стать полноценным каналом монетизации для артистов. В прошлом году платформа запустила TikTok for Artists — инструмент аналитики, который дает исполнителям и лейблам данные о вовлеченности аудитории.

Обязательства по борьбе с несанкционированной ИИ-музыкой вписываются в ту же логику. TikTok показывает правообладателям, что может быть для них надежным партнером, а не источником репутационных и финансовых рисков.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.