Искусственный интеллект, который долгое время считался способом сократить расходы на персонал, в ряде случаев начал обходиться бизнесу дороже, чем человеческий труд. К такому выводу пришли аналитики и участники рынка на фоне резкого роста затрат на вычисления и инфраструктуру.

По данным Axios, компании все чаще сталкиваются с тем, что расходы на внедрение и использование ИИ превышают зарплаты сотрудников. В Nvidia отмечают, что в некоторых командах стоимость вычислений уже «значительно выше», чем затраты на персонал.

Одна из ключевых причин — резкий рост расходов на ИТ и облачную инфраструктуру. По прогнозу Gartner, глобальные ИТ-расходы в 2026 году достигнут $6,31 трлн, увеличившись на 13,5% год к году — во многом за счет инвестиций в ИИ.

На этом фоне компании сталкиваются с давлением акционеров, которые требуют доказать экономическую эффективность ИИ-проектов. Если раньше автоматизация воспринималась как гарантированный способ снизить затраты, теперь бизнесу приходится доказывать, что дорогие модели и вычисления действительно окупаются.

Читайте также Опрос показал, что каждый третий россиянин скрывает использование ИИ от работодателя

Это меняет саму логику внедрения технологий. Как отмечают эксперты, компании фактически заменяют не работников на ИИ, а затраты на сотрудников — затратами на ИИ.

Это ставит под сомнение прежнее представление о том, что автоматизация неизбежно снижает затраты. Более того, рост цен на модели и инфраструктуру может изменить стратегию и вместо полной замены людей бизнес все чаще выбирает гибридные подходы, где ИИ дополняет сотрудников, а не вытесняет их.

В результате ИИ из инструмента оптимизации затрат постепенно превращается в крупную статью расходов — и это может замедлить его массовое внедрение, несмотря на технологический потенциал.

