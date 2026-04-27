Искусственный интеллект, который долгое время считался способом сократить расходы на персонал, в ряде случаев начал обходиться бизнесу дороже, чем человеческий труд. К такому выводу пришли аналитики и участники рынка на фоне резкого роста затрат на вычисления и инфраструктуру.
По данным Axios, компании все чаще сталкиваются с тем, что расходы на внедрение и использование ИИ превышают зарплаты сотрудников. В Nvidia отмечают, что в некоторых командах стоимость вычислений уже «значительно выше», чем затраты на персонал.
Одна из ключевых причин — резкий рост расходов на ИТ и облачную инфраструктуру. По прогнозу Gartner, глобальные ИТ-расходы в 2026 году достигнут $6,31 трлн, увеличившись на 13,5% год к году — во многом за счет инвестиций в ИИ.
На этом фоне компании сталкиваются с давлением акционеров, которые требуют доказать экономическую эффективность ИИ-проектов. Если раньше автоматизация воспринималась как гарантированный способ снизить затраты, теперь бизнесу приходится доказывать, что дорогие модели и вычисления действительно окупаются.
Это меняет саму логику внедрения технологий. Как отмечают эксперты, компании фактически заменяют не работников на ИИ, а затраты на сотрудников — затратами на ИИ.
Это ставит под сомнение прежнее представление о том, что автоматизация неизбежно снижает затраты. Более того, рост цен на модели и инфраструктуру может изменить стратегию и вместо полной замены людей бизнес все чаще выбирает гибридные подходы, где ИИ дополняет сотрудников, а не вытесняет их.
В результате ИИ из инструмента оптимизации затрат постепенно превращается в крупную статью расходов — и это может замедлить его массовое внедрение, несмотря на технологический потенциал.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.