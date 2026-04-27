Доля российских работников, утаивающих от руководства факт применения искусственного интеллекта в рабочих задачах, за год выросла на 14 п.п. — с 21% до 35%. Таковы результаты опроса MWS AI (МТС Web Services) — дочерней структуры МТС. В исследовании приняли участие 1,1 тыс. россиян.

Среди тех, кто скрывает использование ИИ, 29% делают это ситуативно («скорее скрывают»), тогда как 6% — сознательно и на постоянной основе. Наиболее выражено это среди молодых специалистов. В группе 18–24 лет о сокрытии сообщили 55% респондентов, в группе 25–34 лет — 52%.

Среди сотрудников старшего возраста показатель почти вдвое ниже — 27%. Женщины чаще скрывают использование ИИ, чем мужчины, однако разбивку по полу компания не раскрывает.

Для сравнения: в марте 2025 года Honor опросила 3,6 тыс. человек и выяснила, что 21% сотрудников не признались бы руководству в использовании ИИ ни при каких обстоятельствах.

Тогда же 41,3% респондентов заявили, что осторожно относятся к ИИ-сервисам из-за рисков утечки персональных и корпоративных данных, а 11,1% считают их использование признаком профессиональной деградации. Новые данные показывают, что за прошедший год страх перед технологией не снизился, а практика ее сокрытия — напротив — расширилась.

Главный мотив — страх показаться некомпетентным. Парадокс в том, что именно молодые сотрудники, которых считают самой технологичной аудиторией, чаще всего скрывают использование ИИ. Это говорит не об отторжении технологии, а о дефиците доверия. Сотрудники используют ИИ, но не уверены в реакции работодателя.



Данные MWS AI вписываются в глобальный тренд. Аналогичные исследования в США и Европе показывают сопоставимый уровень сокрытия — от 30% до 40% в зависимости от индустрии и должности.

Разрыв между корпоративными ИИ-стратегиями и реальным поведением сотрудников сохраняется даже в компаниях, которые формально поощряют внедрение технологии. Это означает, что одной политики недостаточно — решающим остается то, как руководство реагирует на реальные случаи использования ИИ в работе.

