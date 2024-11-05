Однажды основатель Abel Дэниел Фрэнсис, задумался о том, как ИИ мог бы написать полицейский отчет об автомобильной погоне. «Это один из самых трудоемких документов, — сказал он. — Когда вы пишете отчет о преследовании, вам нужно перечислить каждую улицу, по которой вы проехали, и каждый поворот, который вы сделали. Это очень объемные отчеты».

Фрэнсис много времени размышлял о том, как ИИ может помочь сократить бумажную работу для полицейских. Его компания Abel создает модель искусственного интеллекта, которая использует кадры с носимой камеры и данные диспетчерской службы для заполнения полицейских отчетов, которые обычно отнимают много времени.

Недавно он объявил, что в 2024 году Abel привлекла $5 млн посевного раунда, который возглавила Day One Ventures, а среди инвесторов — Long Journey Ventures и Y Combinator. Фрэнсис использует финансирование для найма инженеров и совершенствования ИИ Abel.

Некоторым, возможно, знакомо имя Фрэнсиса. Когда Илон Маск увольнял тысячи сотрудников Twitter в 2023 году, Фрэнсис в шутку притворился в сети недовольным инженером компании, в результате чего его действительно наняли.

Переход Фрэнсиса от социальных сетей к полицейским технологиям был вызван серией неудачных событий. В 2022 году он помог близкой подруге, тайно перевезя ее с ребенком в новый дом. Но вскоре муж нашел ее.

«Он приходил, стучал в дверь, выкрикивал угрозы, — сказал Фрэнсис. — Это случалось несколько раз, и каждый раз полиции Окленда требовалось около 45 минут, чтобы приехать на вызов».

Фрэнсис был поражен тем, как долго едет полиция. Он разговаривал с полицейскими, многие из которых рассказали ему, насколько катастрофически не хватает персонала в их отделах. Он также узнал, что написание одного полицейского отчета может занимать до 45 минут, из-за чего офицеры тратят около трети своего времени на бумажную работу.

«Эта цифра изменила мою жизнь, — сказал Фрэнсис. — Это пустая трата времени». Он был одержим идеей, как новые модели ИИ могли бы упростить написание отчетов.

Первую демонстрационную версию Abel он создал с помощью кадров с собственной нательной камеры, разыгрывая мелкие преступления, такие как разбрасывание мусора. Теперь технология Abel используется полицейским департаментом в Ричмонде, штат Калифорния, и компания получила доступ к реальным записям с камер полицейских.

Фрэнсис говорит, что теперь, благодаря Abel, вместо того, чтобы останавливаться на обочине дороги, чтобы потратить 40 минут на отчет, сотрудники полиции могут просто отредактировать черновик, который уже подготовила программа.

Abel не единственная технология на основе искусственного интеллекта, упрощающая работу с полицейскими отчетами. Среди конкурентов Draft One от компании Axon, которая производит электрошокеры и нательные камеры, а также небольшие стартапы, такие как Policereports.ai.

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