Онлайн-платформа для независимых турагентов Fora привлекла $60 млн в новом раунде финансирования, после которого ее оценка достигла $1 млрд. Раунд возглавили венчурные компании Forerunner и Tactile Ventures, к ним также присоединились Thrive Capital, Insight Partners и Tribeca Venture Partners.

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Fora была основана в 2021 году, причем большинство работающих на платформе агентов до этого не имели опыта в туристическом бизнесе. По данным компании, сейчас на ней работают более 15 тыс. активных турагентов, а общая стоимость забронированных через сервис поездок превысила $3 млрд.

Привлеченные средства компания направит на развитие искусственного интеллекта внутри платформы. Fora предоставляет агентам инструменты для подбора направлений, составления маршрутов и коммуникации с клиентами, а новые ИИ-функции должны взять на себя часть рутинных операций.

Одним из ключевых инструментов платформы Fora называет ИИ-ассистента Via. Он помогает агентам готовить предложения и письма для клиентов, а также быстро находить нужные сведения о них.

По словам соосновательницы Fora Хенли Васкес, с помощью Via агенты смогут автоматически готовить для каждого путешественника письма с подтверждением бронирования, используя данные, которые уже хранятся в CRM-системе компании.

В Fora подчеркивают, что автоматизация административных задач призвана не заменить агентов, а освободить их от рутины и оставить больше времени для личного общения с клиентами. Сооснователь компании Эван Фрэнк отметил, что чем более стандартными становятся рутинные операции, тем заметнее и важнее роль человека в обслуживании.

Fora рассчитывает встроить ИИ в повседневную работу турагентов, не превращая платформу в полностью автоматизированный сервис. Привлеченные $60 млн компания направит на развитие этого подхода, сочетая автоматизацию рутинных задач с персональным обслуживанием клиентов.

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