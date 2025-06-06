Страны БРИКС примут совместную декларацию об управлении искусственным интеллектом (ИИ) на саммите в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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«На саммите БРИКС <…> будет принята декларация об управлении искусственным интеллектом, он должен служить всем [странам]», — сказал президент на мероприятии, транслировавшемся на YouTube-канале правительства (цитата по ТАСС).

Лула да Силва подчеркнул, что отсутствие единых правил регулирования ИИ выгодно крупным корпорациям, а технология революционизирует производство и образование, неся как возможности, так и риски.

В середине февраля в Париже прошел саммит AI Action, посвященный искусственному интеллекту. Итоговую декларацию об «открытом» подходе к развитию ИИ и глобальному сотрудничеству подписали 60 стран и объединений.

В частности, участники саммита обсудили вопросы, связанные с ИИ и энергетикой, и признали необходимость улучшения знаний о влиянии ИИ на рынке труда. Документ отказались подписывать США и Великобритании. Россия в съезде не участвовала.