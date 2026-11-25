Google расширяет возможности персонализации своего ИИ-поиска AI Mode. Компания представила интеграцию с Google Wallet, Google Drive и приложением Gemini. Благодаря этому искусственный интеллект сможет учитывать личную информацию пользователей и давать ответы с учетом их финансовых данных, документов и предыдущих диалогов.

Alex Shuper, Unsplash

Новая функция работает на базе Personal Intelligence — технологии, которая позволяет AI Mode использовать контекст из подключенных сервисов Google. Интеграцию с Google Wallet компания начала постепенно разворачивать 23 ноября 2026 года. Поддержка Google Drive и Gemini должна появиться в ближайшие недели. Ранее пользователи уже получили возможность подключать к системе Gmail, Google Calendar и Google Photos.

Одно из главных нововведений — работа с финансовой информацией из Google Wallet. После подключения ИИ сможет анализировать расходы, помогать планировать бюджет и находить возможности для экономии. Например, AI Mode сможет учитывать категории повышенного кешбэка, бонусные программы и туристические привилегии, доступные по привязанным банковским картам.

При этом возможности ИИ ограничены доступом на чтение финансовой информации. Он не сможет переводить деньги, управлять счетами или самостоятельно совершать финансовые операции.

Интеграция с Google Drive позволит AI Mode использовать информацию из документов и файлов пользователя, включая таблицы и PDF. Это поможет, например, при подготовке к налоговому сезону или работе над проектом, когда необходимые сведения хранятся в разных документах.

Подключение Gemini позволит переносить контекст предыдущих разговоров с ИИ в AI Mode. Пользователю не придется каждый раз заново объяснять свои задачи и идеи: система сможет учитывать информацию из предыдущих диалогов.

Google также планирует добавить под ответами AI Mode специальный значок «Персонализация». С его помощью пользователи смогут увидеть, какие данные из подключенных сервисов повлияли на ответ ИИ.

Подключение приложений останется добровольным. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, к каким сервисам предоставить доступ, а также отключать интеграции.

Таким образом, Google постепенно расширяет возможности AI Mode, превращая его из инструмента для поиска информации в персонального ИИ-помощника, который может учитывать не только данные из интернета, но и информацию из подключенных пользователем сервисов. При этом новые функции будут внедряться постепенно, поэтому станут доступны пользователям не одновременно.

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