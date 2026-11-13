Google представила Gemini 4 Hydrogen — ИИ-модель, которая должна заменить Gemini 3.8 Flash в повседневных задачах. Несмотря на ориентацию на скорость и экономичность, новинка превзошла более крупную Gemini 4 Argon, выпуск которой состоялся всего четыре недели назад.

Google

Hydrogen предназначена для программирования, анализа документов и работы ИИ-агентов, которые самостоятельно выполняют последовательности действий. В отличие от более крупных Carbon и Argon, новая система ориентирована на задачи с частыми обращениями к инструментам, обработкой данных и генерацией кода.

Google предусмотрела четыре режима рассуждений: low, medium, high и xhigh. Они позволяют выбирать между скоростью ответа, расходом вычислительных ресурсов и качеством результата.

Разрыв с предыдущим поколением особенно заметен в тестах на программирование. В Terminal-Bench 4.1, который проверяет способность ИИ работать с терминалом и решать практические задачи, Hydrogen получила 57% против 18,2% у Gemini 3.8 Flash.

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По данным Google, на стандартном уровне рассуждений новая модель выполняет задачи в 2,5 раза быстрее предшественницы, а частота вымышленных утверждений снизилась более чем в пять раз. Эти показатели компания получила в рамках собственных испытаний.

Независимые тесты Artificial Analysis также указывают на высокую эффективность Hydrogen. При максимальных настройках модель приблизилась по общему рейтингу к Claude Sonnet 5.5. В тестах доля ошибочных ответов нового алгоритма составила 8%. Однако преимущество распространяется не на все задачи. При работе с командной строкой и научными вычислениями некоторые конкуренты сохраняют преимущество, а режим xhigh требует почти вдвое больше выходных токенов, чем стандартный high.

Стоимость модели составляет $1,5 за миллион входных и $7,5 за миллион выходных токенов. Для сравнения, Gemini 4 Argon до конца ноября доступна по временным тарифам $2 и $10 соответственно, после чего цена должна увеличиться до $4 и $20.

Hydrogen также поддерживает контекст объемом до 1 млн токенов и генерацию ответов сопоставимого размера. Такой объем позволяет обрабатывать крупные документы, достаточно большие кодовые базы и другие массивы информации.

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Google одновременно представила новую схему совместного использования моделей. В инструменте разработки Antigravity система Orchestrator может переключаться между Carbon и Hydrogen внутри одной задачи. Более мощная модель отвечает за сложные решения, а быстрая выполняет отдельные операции и проверки. В тестах такой подход позволил сократить расход токенов более мощной модели на 24%, а время выполнения задач — на 19% по сравнению с использованием только модели Carbon.

Gemini 4 Hydrogen уже доступна через Gemini API, Google AI Studio, приложение Gemini и Google Search. Корпоративные клиенты также могут использовать ее через бизнес-инструменты Google. Компания рассчитывает улучшить работу ИИ с подключенными сервисами, включая Gmail и Google Drive, а также повысить точность выполнения многоэтапных запросов.

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