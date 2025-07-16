Компания Anthropic представила масштабное обновление для своего ИИ-ассистента Claude. Теперь он может напрямую интегрироваться в популярные сервисы, такие как Notion, Canva, Stripe и так далее. Это избавляет пользователей от необходимости постоянно объяснять контекст задач и копировать данные вручную.

Anthropic

Ранее работа с ИИ требовала детальных инструкций и переноса информации, что было неэффективно и вело к ошибкам. Решение проблемы заключается в новой функции «Коннекторы» (Connectors). Она позволяет Claude получать прямой и безопасный доступ к данным в других приложениях с разрешения пользователя. Например, ИИ может самостоятельно проанализировать документы проекта в Notion для создания презентации или составить отчет по платежам, получив данные из Stripe. Это значительно упрощает взаимодействие и повышает продуктивность.

Технология работает на базе Model Context Protocol (MCP). Этот протокол дает ИИ ограниченный доступ только к той информации, которая необходима для выполнения конкретной задачи. Это решает вопросы конфиденциальности, так как Claude не читает всю почту и не загружает историю банковских операций. Достаточно один раз подключить приложение, чтобы ассистент мог с ним взаимодействовать.

Этот анонс делает Anthropic серьезным конкурентом для Google с его Gemini и Microsoft с Copilot. Однако подход Anthropic отличается: компания не встраивает ИИ в чужие продукты, а связывает свой ассистент с уже используемыми инструментами. Это может оказаться более удобным для пользователей и стать ключевым преимуществом на рынке.

Доступ к новым функциям зависит от тарифного плана. Пользователи платных версий Claude получают доступ к интеграциям с удаленными приложениями вроде Stripe и Notion. Интеграции с десктопными программами, такими как Figma и Socket, доступны через приложение Claude на ПК. Ожидается, что обновление сэкономит пользователям массу времени и сделает продукт очень популярным.