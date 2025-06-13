В Московском техникуме креативных индустрий имени Л.Б. Красина завершился пилотный проект по внедрению нейросетей в образовательный процесс. В эксперименте приняли участие 172 студента, осваивающие специальности живописца, графического дизайнера и оператора верстки.

Фото: Freepik

Результаты показали, что у учащихся, занимавшихся с цифровым помощником, успеваемость выросла более чем на 20%. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки, 88 студентов использовали ИИ-платформу компании «Инноцифра», а 84 человека обучались по традиционной методике.

Сервис анализировал прогресс учащихся, выявлял пробелы в знаниях и предлагал индивидуальные учебные материалы и упражнения. По словам представителей техникума, нейросеть доказала свою эффективность в качестве помощника педагога, позволяя студентам осваивать материал в комфортном темпе.

Перед запуском проекта преподаватели адаптировали учебные программы: разбили материал на модули, скорректировали задания и дополнили разделы по графическому дизайну. В ходе эксперимента специалисты также оптимизировали контент, устраняя повторы и уточняя формулировки, предлагаемые нейросетью.

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Ранее платформа «Инноцифра» два года тестировалась в вузах. Она функционирует как персональный ассистент, помогая разбирать сложные темы, проверять задания и указывая на области, требующие повторения. Преподаватели, в свою очередь, получают детальную аналитику по успеваемости каждого студента.

По мнению руководства техникума, будущее образования связано с гибкими решениями, которые адаптируются под индивидуальные потребности учащихся, особенно в сфере современных и востребованных профессий.