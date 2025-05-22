Современные российские блогеры стали активнее заниматься маркетинговым образованием, осваивать правила создания контента, выяснили исследователи Школы авторов VK. Они изучили мнение 13 тыс. блогеров из России и стран СНГ и выяснили, что, например, все респонденты как минимум один раз проходили бесплатные образовательные программы и акселерационные практики, предназначенные для контент-мейкеров разного уровня подготовки. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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За последний год особенно заметно возрос интерес к трем ключевым направлениям:

созданию вирусного контента;

освоению маркетинговых инструментов;

мультиформатности.

Как поясняют эксперты школы, блогеры рассматривают вирусный контент как эффективный способ быстрого роста аудитории, что особенно важно на начальном этапе развития блога. Такой подход позволяет попадать в рекомендации без существенных финансовых затрат.

Освоение маркетинговых инструментов помогает авторам профессионально выстраивать личный бренд, привлекать рекламодателей и повышать стоимость интеграций. Что касается мультиформатности, этот подход дает возможность адаптировать контент под специфику разных платформ, тем самым максимизируя охват аудитории.

Многие блогеры также отмечают острую потребность в дополнительных обучающих программах, посвященных вопросам монетизации контента.

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Исследование позволило составить портрет современного блогера. Оказалось, что 40% авторов создают контент в первую очередь для самопродвижения или увеличения дохода. Ещё 25% ведут блоги исключительно ради удовольствия.

Для 9% опрошенных, которые работают SMM-специалистами, создание контента является основной профессиональной деятельностью. Еще 6% используют SMM в качестве дополнительного источника заработка.

Наибольший интерес к обучению проявляют начинающие блогеры — они составляют 75% от общего числа студентов. Среди обучающихся заметно преобладают женщины, их доля достигает 78%. Наиболее активными оказались возрастные группы 35-44 лет (33%) и 25-34 лет (32%).

За два года работы школы было зарегистрировано 150 тыс. участников на 19 образовательных курсах. Примечательно, что 15% студентов после завершения одного курса сразу переходят к следующему, а 672 человека прошли пять и более образовательных программ.

Разработка учебных программ ведется при активном участии 130 экспертов. Среди них такие известные специалисты, как Николай Картозия — журналист и создатель телеканалов «Пятница» и «Суббота», Артемий Лебедев, занимающий должность директора по дизайну VK, писатель Максим Ильяхов, автор популярной книги «Пиши, сокращай», журналист и медиаменеджер Мадонна Мур, а также Цуй Фань — стример для бренда Maogeping Beauty, которая в апреле 2025 года впервые выступила в качестве эксперта из Китая в рамках курса о ведении коммерческих прямых эфиров во «ВКонтакте».