Сервис GetCourse провел исследование образовательных предпочтений среди россиян разных возрастных групп. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек от 18 до 50 лет из различных регионов страны. Результаты выявили любопытные различия в выборе направлений обучения между поколениями. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Среди респондентов возрастное распределение составило: 23% — 18-25 лет, 30% — 26-35 лет, 26% — 36-45 лет и 21% — старше 45 лет. Наиболее заметные изменения коснулись ИТ-сферы. Если среди миллениалов (26-35 лет) профессии программиста хотели бы освоить 43%, то среди зумеров (18-25 лет) этот показатель упал до 18%. При этом в старшей возрастной группе (старше 45) интерес к ИТ остается высоким — 49% опрошенных рассматривают это направление.

Молодое поколение демонстрирует особый интерес к маркетингу (32%) и психологии (29%). Более половины представителей поколения Z (54%) хотели бы изучать иностранные языки, что значительно превышает показатели других возрастных групп. Также зумеры чаще выбирают курсы по хобби — 18% против средних 8% у остальных респондентов.

Старшая аудитория, помимо ИТ, проявляет активность в изучении маркетинга и таргета (19%), дизайна (12%). Особенно выделяется их интерес к нейросетям — 36%, что является максимальным показателем среди всех возрастных категорий.

Исследование показало, что поколения Z и X больше ориентированы на саморазвитие через онлайн-обучение (39% и 42% соответственно), тогда как среди миллениалов таких только 13%.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse, отмечает: «Результаты ярко отражают современные социальные тренды. Люди старше 45 лет демонстрируют открытость к новым профессиям, особенно в ИТ.

При этом молодежь все чаще выбирает маркетинг и психологию. Объединяющим фактором для всех поколений стал интерес к нейросетям — люди осознают важность освоения технологий искусственного интеллекта для сохранения профессиональной актуальности».

Исследование подтверждает, что образовательные предпочтения тесно связаны с возрастными особенностями и социальными изменениями, а развитие технологий становится общим вектором для всех поколений.