Несмотря на сложную ситуацию на рынке венчурных инвестиций, начинающий инвестор Сахир Рауф смог привлечь $27,5 млн для своего первого самостоятельного фонда Proximal Ventures. Фонд будет вкладывать средства в стартапы, использующие искусственный интеллект для трансформации фармацевтической отрасли и разработки лекарств.

Vitaly Gariev, Unsplash

Рауф рассчитывает, что ИИ позволит автоматизировать процессы, которые фармацевтические компании традиционно передают сторонним подрядчикам. Речь идет, например, о синтезе молекулярных соединений, организации крупномасштабного производства препаратов и анализе данных клинических испытаний.

По мнению инвестора, внедрение ИИ позволит стартапам выполнять эту работу быстрее и дешевле, открывая доступ к многомиллиардным бюджетам фармацевтических компаний. Рауф отмечает, что фармацевтический бизнес исторически охотнее покупал специализированные услуги, чем программное обеспечение. Однако развитие ИИ может изменить эту модель.

Proximal Ventures планирует поддерживать компании на предпосевной и посевной стадиях, инвестируя от $500 тыс. до $1,5 млн в один стартап. На сегодняшний день фонд уже вложился в семь компаний. Среди них — ChronicleBio, основанная в том числе бывшим руководителем OpenAI Фиджи Симо. Стартап применяет ИИ для анализа биологических и медицинских данных, изучения хронических заболеваний и поиска потенциальных методов лечения.

У Рауфа есть опыт работы как в венчурных инвестициях, так и непосредственно в сфере здравоохранения. До запуска собственного фонда он два года занимал должность главного специалиста в SignalFire. Ранее инвестор руководил развитием бизнеса в Iterative Health, которая помогает набирать участников для клинических испытаний, а также отвечал за партнерства в Flatiron Health — компании по анализу онкологических данных, приобретенной Roche в 2018 году за $1,9 млрд.

Именно понимание специфики медицинского и фармацевтического рынков стало одним из преимуществ Рауфа при привлечении инвесторов. Среди участников фонда — SignalFire, Kleiner Perkins, Bertelsmann Healthcare Investments, а также соучредители Dimension Capital Нан Ли и Завайн Дар. В число инвесторов также вошла Эми Абернети, соучредитель Highlander Health и бывший заместитель главного комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Абернети отметила, что Рауф хорошо понимает проблемы отрасли, умеет находить перспективные направления для развития бизнеса и выстраивать отношения с ключевыми участниками рынка. По ее мнению, именно эти качества помогают ему находить перспективные стартапы и конкурировать за инвестиции в них с более крупными венчурными фондами.

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