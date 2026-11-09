Французская косметическая компания L’Oréal инвестировала $27,5 млн в китайский биотехстартап PAM2L, который использует искусственный интеллект и синтетическую биологию для разработки новых биоматериалов. Партнерство позволит ускорить разработку биологически активных компонентов для косметики и исследования в области долголетия.

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L’Oréal объявила об инвестициях в китайскую биотехнологическую компанию PAM2L (柏垠生物), специализирующуюся на разработке биоматериалов с помощью искусственного интеллекта и синтетической биологии. Помимо финансовых вложений, стороны заключили стратегическое партнерство и планируют совместно работать над созданием новых биологически активных компонентов для индустрии красоты.

PAM2L была основана в 2021 году Чжун Чао, исследователем Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук. Компания использует искусственный интеллект и технологии синтетической биологии, чтобы ускорить разработку новых биоматериалов. Ее технологическая платформа позволяет проектировать и исследовать биомолекулы с заданными характеристиками, а также искать более эффективные и экологичные способы их производства.

Для L’Oréal сотрудничество открывает доступ к разработкам китайской биотехнологической отрасли и новым возможностям создания косметических ингредиентов. Одно из перспективных направлений совместной работы — исследования долголетия (longevity), которые помогают лучше понять биологические процессы, связанные со старением, и искать новые подходы к уходу за кожей.

В рамках партнерства компании также намерены изучить потенциал Colamin — компонента, который уже используется в линейке L’Oréal Paris Golden Age. Исследования должны помочь глубже разобраться в его свойствах и возможностях дальнейшего применения.

«Объединив 116-летний научный опыт L’Oréal с передовыми разработками PAM2L в области биотехнологий и искусственного интеллекта, мы сможем ускорить создание высокоэффективных ингредиентов биологического происхождения, особенно в перспективной области долголетия», — отметила заместитель генерального директора L’Oréal по исследованиям, инновациям и технологиям Барбара Лавернос.

Инвестиции осуществляются через китайскую инвестиционную компанию L’Oréal Shanghai Meicifang при поддержке венчурного фонда BOLD, который вкладывает средства в инновационные проекты в индустрии красоты. Сумма сделки и размер приобретенной доли не раскрываются.

Сотрудничество компаний началось еще в 2024 году: тогда PAM2L стала победителем программы L’Oréal BIG BANG, направленной на поиск перспективных технологических решений для индустрии красоты. Нынешняя инвестиция стала следующим этапом взаимодействия — теперь компании переходят к стратегическому партнерству и совместным исследованиям.

Сделка отражает растущий интерес косметической индустрии к биотехнологиям и искусственному интеллекту. Эти инструменты позволяют не только искать новые активные компоненты, но и по-новому подходить к их разработке и производству. В перспективе такие технологии могут сыграть важную роль в создании косметики, ориентированной на механизмы старения кожи.

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