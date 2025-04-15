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ИИ предсказал существование как минимум 44 планет, похожих на Землю

ИИ предсказал существование как минимум 44 планет, похожих на Землю

Новая модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) предсказала наличие как минимум 44 экзопланет, сообщает Forbes. Так называют планеты, вращающиеся вокруг звезды, отличной от Солнца, и похожие на Землю. Именно там, по мнению ученых, наиболее вероятно найти внеземную жизнь.

Фото: Unsplash

«Модель выявила 44 системы, в которых, скорее всего, есть еще не обнаруженные планеты, похожие на Землю», — сказала разработчик системы, доктор Жанна Даву.

Она отметила, что алгоритм в основе модели достигает точности до 0,99. Это означает, что «в 99% систем, идентифицированных моделью машинного обучения, есть хотя бы одна планета, похожая на Землю».

Ожидается, что новая модель сократит время, необходимое для поиска звездных систем с экзопланетами и позволит астрономам направлять свои телескопы только на наиболее перспективные цели, тем самым повышая шансы на обнаружение жизни за пределами Земли.

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