Новая модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) предсказала наличие как минимум 44 экзопланет, сообщает Forbes. Так называют планеты, вращающиеся вокруг звезды, отличной от Солнца, и похожие на Землю. Именно там, по мнению ученых, наиболее вероятно найти внеземную жизнь.

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«Модель выявила 44 системы, в которых, скорее всего, есть еще не обнаруженные планеты, похожие на Землю», — сказала разработчик системы, доктор Жанна Даву.

Она отметила, что алгоритм в основе модели достигает точности до 0,99. Это означает, что «в 99% систем, идентифицированных моделью машинного обучения, есть хотя бы одна планета, похожая на Землю».

Ожидается, что новая модель сократит время, необходимое для поиска звездных систем с экзопланетами и позволит астрономам направлять свои телескопы только на наиболее перспективные цели, тем самым повышая шансы на обнаружение жизни за пределами Земли.