Джеффри Хинтон, лауреат Нобелевской премии по физике, внесший огромный вклад в машинное обучение, выступил с серьезным предупреждением о будущем искусственного интеллекта. По его прогнозу, сверхинтеллект, превосходящий человеческий, скорее всего, появится в течение ближайших 20 лет.

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Главная проблема, по мнению Хинтона, заключается не в немедленных рисках, а в долгосрочной перспективе сохранения контроля над системами, которые станут умнее своих создателей.

Хинтон подчеркивает, что в истории «очень мало примеров, когда более умными вещами управляли менее умные». Это ставит под сомнение саму возможность человечества контролировать будущий сверхинтеллект. Эта экзистенциальная угроза, по его словам, является главной причиной для беспокойства, а не такие проблемы, как потеря рабочих мест или кибератаки.

При этом ученый признает, что остановить разработку ИИ нереально. Технология несет огромные преимущества для человечества, особенно в таких областях, как здравоохранение и образование. ИИ может значительно улучшить диагностику заболеваний, ускорить создание лекарств и предоставить персонализированное обучение, которое позволит студентам учиться в два раза быстрее.

С точки зрения влияния на рынок труда, Хинтон предсказывает скорую автоматизацию таких профессий, как работники колл-центров и помощники юристов. ИИ-системы будут обладать большими знаниями, чем люди в этих ролях. Однако профессии, требующие физической ловкости и решения проблем в непредсказуемой среде, например, сантехники, останутся востребованными еще долгое время.

Ранее компания Lightcast спрогнозировала, что ИИ приведет к массовым увольнениям в технологическом секторе и предположила, какие сотрудники получат прибавку к зарплате.

