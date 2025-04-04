Международная сеть пиццерий Papa John’s планирует внедрить технологию искусственного интеллекта (ИИ) в процесс заказа пиццы, сообщает «Рейтер». Компания приняла такое решение благодаря расширенному партнерству с Google Cloud.

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Сеть хочет сделать телефонные push-уведомленияя с предложениями о заказах, маркетинговые электронные письма и предложения программы лояльности более персонализированными. Для этого планируется проанализировать поведение клиентов в прошлом и другие параметры.

Кроме того, компания хочет добавить нового онлайн чат-бота и возможность делать заказы через виртуальных помощников.

«Мы отстали во многих отношениях, но у нас есть большая возможность быстро наверстать упущенное и вернуть себе часть нашего технологического лидерства», — сказал президент и главный исполнительный директор компании Тодд Пенегор.

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Ранее эксперты сервиса ЮKassa выяснили, как онлайн-предприниматели используют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Они подчеркнули, что ИИ становится ключевым фактором конкурентоспособности, а игнорирование таких технологий грозит утратой позиций на рынке.