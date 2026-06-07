Биотехнологическая компания Ginkgo Bioworks, основанная выпускниками MIT, получила в совместном эксперименте с OpenAI снижение затрат на синтез белка на 40% по сравнению с ручным трудом ученых и провела более 30 тыс. экспериментов за шесть месяцев — при этом всю исследовательскую работу, включая разработку экспериментального протокола, выполняла языковая модель ChatGPT. Результаты работы уже опубликованы, но пока не прошли независимого рецензирования.

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Идея компании восходит к началу 2000-х: четыре аспиранта MIT поставили на то, что программирование клеток окажется важнее программирования компьютеров. Привлечь венчурное финансирование под автоматизацию биолабораторий в тот период было практически невозможно.

Перелом наступил с подъемом ИИ: после публикации Сэма Альтмана о потенциале автоматизации биотехнологий в 2014 году инвестиции начали поступать. Сегодня компания работает по фармацевтическим, сельскохозяйственным и государственным контрактам из автономной лаборатории.

Лаборатория функционирует по принципу конвейера: роботы — однорукие машины, заключенные в стеклянные боксы, — соединены транспортной системой, доставляющей оборудование от одной установки к другой. Центральный экран в виде цветовой карты показывает расписание экспериментов и задачи каждого робота на день. Ученые используют ИИ для трансляции экспериментальных планов в инструкции для роботов. Текущие проекты включают создание микробов для улучшения удобрений и разработку белков с заданными физическими свойствами.

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Принципиальный следующий шаг — передача роботу не только исполнения, но и постановки задачи. В эксперименте с OpenAI модели поручили самостоятельно разработать протокол синтеза белка — то, что прежде относилось исключительно к компетенции ученого. Сооснователь и операционный директор Ginkgo Bioworks Решма Шетти описала момент, когда впервые увидела запись в лабораторном журнале, сделанную моделью, как переломный в своей научной практике. «Мы понятия не имели, сможет ли она вообще синтезировать белок», — признала она.

Доступ ИИ к исследовательским инструментам несет и значительные риски для биобезопасности. Специалист по биоинженерии Стэнфордского университета Дрю Энди предупреждает, что ИИ открывает возможность проведения экспериментов людьми без специальной подготовки, вплоть до получения потенциально опасных биологических агентов.

«Биология традиционно была труднодоступна для тех, кто хотел получить над ней контроль. ИИ может сместить этот баланс в сторону концентрации власти», — констатирует исследователь.

По его словам, регуляторные меры технически достижимы, но должны быть приняты заблаговременно — до возникновения биотехнологических инцидентов.

Генеральный директор Ginkgo Bioworks Джейсон Келли прогнозирует постепенную демократизацию науки: наступит день, когда обычные люди смогут задавать научные вопросы и получать ответы с помощью автоматизированных систем. Это, по его оценке, неизбежно создаст культурное столкновение между профессиональным научным сообществом и новыми участниками исследовательского процесса без традиционной академической подготовки. Оба сооснователя при этом подчеркивают: люди по-прежнему необходимы по крайней мере для того, чтобы формулировать правильные вопросы и задавать ограничения для экспериментов.

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