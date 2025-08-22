Компания Google опубликовала исследование, в котором утверждается, что текстовый запрос в ИИ-ассистент Gemini потребляет минимальное количество воды и энергии. Согласно отчету, средний запрос использует около 0,26 мл воды и 0,24 Вт-ч электричества, что приводит к выбросам 0,03 г CO2.

Unsplash

По данным исследования, с мая 2024 года по май 2025 год потребление электричества на запрос снизилось в 33 раза, а углеродный след — в 44 раза. Google включил в расчеты прямое использование воды для охлаждения серверов в дата-центрах.

Издание The Verge отмечает, что при этом компания проигнорировала косвенное потребление, связанное с производством электроэнергии. Это, по мнению специалистов, искажает общую картину воздействия на окружающую среду.

По мнению профессора электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета в Риверсайде Шаолея Рена, Google «скрывает критическую информацию». Он подчеркнул, что предыдущие исследования компании учитывали как прямые, так и косвенные объемы, которые достигали 50 мл на запрос.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман сообщил в своем блоге, что на выполнение одного запроса ChatGPT уходит 0,000085 галлона воды (примерно 1/15 чайной ложки) и 0,34 Вт-ч энергии. При этом он не рассказал, как были получены эти данные. По подсчетам The Washington Post, создание текста на 100 слов с помощью GPT-4 требовало воды чуть больше бутылки. Издание также обнаружило, что сила «жажды» ИИ может зависеть от местоположения центра обработки данных.