Команда студентов Университета Баффало представила ИИ-систему RecycleVision для автоматической сортировки пластика в финале конкурса бизнес-проектов Panasci TEC. Технология распознает отходы на конвейере с точностью до 99% в реальном времени и позволяет снизить расходы сортировочных комплексов на 35–40%.

Продукт решает одну из ключевых проблем мусороперерабатывающей отрасли — высокую стоимость и низкую эффективность ручного труда. Алгоритмы компьютерного зрения позволяют заводам сократить операционные издержки и увеличить объем чистого вторсырья, пригодного для продажи производителям упаковки.

С этим проектом стартап вышел в финал престижного университетского соревнования, где шесть команд борются за общий инвестиционный фонд в размере более $75 тыс. Если команда займет первое место, она получит $25 тыс прямых посевных инвестиций и пакет профессиональных юридических и бухгалтерских услуг на сумму $27 тыс.

Чтобы получить инвестиции, разработчикам предстоит в формате короткого пятиминутного питча доказать жюри коммерческий потенциал проекта. Инвесторы будут оценивать способность проекта привлекать внешнее финансирование и масштабироваться на рынке.

