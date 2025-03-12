Согласно новому исследованию компаний SparkToro и Datos, поиск Google продемонстрировал впечатляющий рост на более чем 20% в 2024 году несмотря на опасения по поводу ухода трафика в инструменты искусственного интеллекта (ИИ). За прошлый год американский техногигант обработал примерно в 370 раз больше поисковых запросов, чем ChatGPT, или 14 млрд ежедневно.

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Вопреки прогнозам экспертов о снижении доли рынка Google на 5-10% после запуска ChatGPT данные показывают обратное — поисковая система не только сохранила лидерство, но и выросла.

Особенно впечатляющим оказался рост числа поисковых запросов на 21,64% для уже зрелого продукта. Это подтверждает заявление CEO Google Сундар Пичаи о том, что внедрение ИИ-обзоров на базе модели Gemini в 2024 году привело к увеличению использования поиска. Однако есть и негативный эффект: созданные при помощи языковой модели саммари снизили показатель кликабельности CTR для органических результатов на 70%, а для платных – на 12%.

Среди ИИ-инструментов лидирует ChatGPT, за которым следуют Gemini от Google, Perplexity, Claude и Copilot. Примечательно, что Gemini, несмотря на поздний старт, уже занимает второе место. Для сравнения объемов поиска с Google достаточно учитывать только ChatGPT, поскольку доля других инструментов пока незначительна.

Даже если предположить, что 100% запросов к ChatGPT (125 млн в день) похожи на поисковые запросы в Google, доля рынка этого инструмента все равно составит менее 1%. В сочетании со всеми запросами в Perplexity, Claude, Copilot и Gemini общая доля всех ИИ-инструментов не превышает 2% рынка поиска.