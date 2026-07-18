Несуществующее в науке словосочетание «вегетативная электронная микроскопия» обнаружено как минимум в 22 опубликованных научных статьях, часть из которых уже скорректирована или отозвана. Расследование издания Retraction Watch показало, что термин возник из двух независимых ошибок и впоследствии закрепился в базах знаний больших языковых моделей, включая GPT-4o и Claude 3.5.

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Первый источник ошибки относится к 1950-м годам: при оцифровке двух статей в журнале Bacteriological Reviews программа оптического распознавания текста ошибочно объединила слово «вегетативная» из одной колонки со словосочетанием «электронная микроскопия» из соседней.

Второй источник — более поздний: в 2017 и 2019 годах термин повторно появился в статьях с фарси, где слова «вегетативная» и «сканирующая» отличаются лишь одной точкой над буквой, что привело к ошибке при машинном переводе с «сканирующей электронной микроскопии».

После 2020 года бессмысленное словосочетание попало в обучающие данные языковых моделей и начало воспроизводиться в текстах, которые исследователи создавали с помощью ИИ-инструментов.

Как отмечает группа исследователей, ошибка сохраняется в моделях нового поколения, что указывает на устойчивое закрепление артефакта в базах знаний ИИ. Термин цитировало и издание El País — одна из крупнейших испанских газет, в материале 2023 года.

Случай с «вегетативной электронной микроскопией» стал поводом для более широкого анализа влияния ИИ на научные публикации. Исследование более 15 млн биомедицинских рефератов в PubMed показало, что не менее 13,5% рефератов, опубликованных в 2024 году, обрабатывались языковыми моделями, а в отдельных дисциплинах доля доходила до 40%.

Другое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour и охватившее свыше 1,1 млн статей и препринтов, зафиксировало следы редактирования нейросетями в 22,5% предложений из аннотаций статей по компьютерным наукам и в 19,6% предложений из введений.

Анализ 7,3 млн статей за 2020–2025 годы, проведенный в 2026 году, показал признаки влияния языковых моделей в чуть более чем половине публикаций 2025 года — от незначительного лингвистического редактирования до генерации существенных фрагментов текста.

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Само по себе использование ИИ для улучшения грамматики или стиля не считается научным нарушением; проблема возникает, когда авторы не проверяют результат, допускают выдуманные ссылки и утверждения или скрывают степень участия машины.

Для борьбы с подобными случаями исследователи используют автоматизированные инструменты вроде Problematic Paper Screener, который еженедельно проверяет 130 млн статей и уже обнаружил 78 работ с признаками некорректного использования ИИ только в одном журнале издательства Springer Nature.

При этом издательство Elsevier изначально пыталось обосновать использование термина «вегетативная электронная микроскопия», прежде чем выпустить официальную корректировку — этот эпизод показывает, что научные журналы не всегда заинтересованы в оперативном признании подобных ошибок.

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