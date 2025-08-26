Искусственный интеллект усложняет поиск работы для начинающих специалистов в США в таких областях, как разработка ПО и клиентское обслуживание. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Стэнфордского университета.

Unsplash

Занятость в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, за последние три года снизилась на 13% среди новичков. В то же время для опытных сотрудников в этих сферах ситуация осталась стабильной или улучшилась.

Авторы работы проанализировали данные о зарплатах миллионов человек от компании Automatic Data Processing, охватывающие десятки тысяч фирм. Они отметили, что негативные изменения наиболее заметны в ролях, где ИИ может автоматизировать задачи, а не просто помогать в работе. Например, среди бухгалтеров, разработчиков и административных ассистентов падение коснулось в первую очередь тех, кто только начинает карьеру.

Для сравнения, тенденции занятости укрепились в низкотехнологичных областях, например младшего медицинского персонала. Среди молодых работников в возрасте 22–25 лет общий рост занятости замедлился.

Ранее аналитическая компания Lightcast выяснила, что ИИ оказывает двойственное влияние на рынок труда. С одной стороны, он приводит к массовым увольнениям в технологическом секторе. С другой — значительно повышает зарплаты для специалистов с навыками ИИ в нетехнических отраслях.