PR-агентство WB Communications решило задать россиянам провокационный вопрос — а что, если статьи в СМИ полностью начнет писать ИИ? Из 1 тыс. человек разных возрастов и из разных регионов каждый второй ответил: читать не буду. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Согласно результатам опроса, 56% россиян категорически против такого сценария, 33,6% готовы делать вид, что их это не касается, и лишь 10,4% обрадовались перспективе читать тексты, написанные машиной. Больше всего недоверия вызывает жанр «мнений» — 35,2% не стали бы даже открывать такую статью от ИИ. Не доверяют роботу и в более «сухих» жанрах: 29% отвергли новости, 22,4% — аналитику, столько же — рекомендации. А 43,8% опрошенных честно признались, что не хотят читать вообще ничего, если это написал не человек.

Если бы любимое издание внезапно оказалось с ИИ-журналистами, 38,2% тут же перестали бы ему доверять, еще треть начала бы читать с подозрением, а 23,6% просто ушли бы искать «человеческие» тексты. Радикальных оптимистов всего 10,7% — они даже стали бы читать такое издание чаще.

В целом, только 8,3% респондентов доверяют ИИ так же, как редакции, а каждый второй — 51,1% — не доверяет вовсе. Остальные 40% пока не определились, что думать.

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«Этика в сфере ИИ пока только формируется. <…> В рамках исследования была задача посмотреть, что сами читатели думают о генеративном ИИ в качестве самостоятельного автора текстов», — объясняет Яна Удалова, основатель WB Communications.

В опросе участвовала 1 тыс. мужчин и женщин старше 18 лет из разных регионов России. И большинство респондентов постановило: за клавиатурой должен сидеть человек.