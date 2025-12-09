ChatGPT теперь еженедельно используют более 800 млн человек, и эта популярность ускоряет внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы. OpenAI в опубликованном отчете считает, что корпоративный ИИ выходит на новый этап: компании переходят от пилотных проектов к масштабному использованию.

Freepik

Компания представила первый комплексный отчет о внедрении ИИ в бизнес. Он основан на данных реального использования ChatGPT Enterprise и опросе 9 тыс. сотрудников из почти ста предприятий о применении ИИ и его результатах. Все данные обезличены и агрегированы.

Согласно отчету, ИИ используют не только чаще, чем раньше, но и для более сложных задач. Количество сообщений в ChatGPT Enterprise за год выросло примерно в восемь раз, а средний сотрудник стал отправлять на треть больше сообщений. Использование структурированных процессов, таких как Projects и Custom GPTs, увеличилось почти в двадцать раз, а объем обработки сложных запросов — в 320 раз, что говорит о глубокой интеграции нейросети в продукты и сервисы.

Сотрудники фиксируют конкретные результаты: ИТ‑специалисты быстрее решают задачи, маркетологи и продуктовые менеджеры ускоряют запуск кампаний, HR отмечают рост вовлеченности, инженеры — более быстрый выпуск кода. При этом ИИ, по мнению представителей компании-разработчика, помогает выполнять новые задачи, которые ранее были недоступны: активные пользователи экономят до 10 часов в неделю.

В России, кстати, ChatGPT является самым любимым брендом в сегменте «нейросети», свидетельствует исследование OMI (Online Market Intelligence).