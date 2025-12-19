Рынок труда входит в 2026 год с новым набором базовых ожиданий: цифровые инструменты в работе с персоналом перестали быть экспериментом и становятся стандартом. 2025 год стал переломным для HR-функции — компании массово перешли от точечной автоматизации к системному внедрению HRTech-решений, включая инструменты на основе ИИ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Как следует из анализа практик и планов 382 российских работодателей, проведенного экспертами облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), цифровизация охватила все ключевые этапы работы с персоналом — от подбора до адаптации, обучения и аналитики. Если ранее ИТ-инструменты использовались в основном для автоматизации рутинных задач, то в 2025 году они начали встраиваться в HR-процессы «сквозным» образом.

Эффект от этой трансформации оказался заметным: 65% компаний, уже использующих HRTech-решения, сообщили, что смогли усилить подбор персонала даже в условиях кадрового дефицита и нестабильной внешней среды. Это делает цифровизацию HR одним из немногих инструментов, позволяющих бизнесу сохранять управляемость найма на сложном рынке труда.

Эксперты выделяют три ключевых направления, которые будут определять развитие HRTech в 2026 году. Первое — дальнейшая цифровизация HR-процессов. Расширять применение ИТ в работе с персоналом планируют 55% компаний, при этом наиболее активно этот тренд проявляется в крупном бизнесе со штатом более 1 тыс. человек (79%).

Второй заметный вектор — ИИ-подбор. Использовать инструменты на основе искусственного интеллекта для оценки резюме, коммуникации с кандидатами и проведения интервью намерены 46% работодателей. В первую очередь это касается крупных компаний (61%), однако и малый бизнес со штатом до 100 человек демонстрирует высокую готовность к экспериментам — 42% таких работодателей планируют тестировать ИИ-инструменты в найме.

Третье направление — применение нейросетей непосредственно в управлении персоналом — развивается осторожнее. Лишь 38% компаний рассматривают использование ИИ для задач профилактики выгорания, прогнозирования увольнений, анализа настроений сотрудников и улучшения внутренних коммуникаций. Наибольший интерес к этим инструментам проявляют крупные компании, тогда как малый бизнес относится к ним сдержанно.

На фоне автоматизации и внедрения ИИ меняется и роль HR-специалистов. Фокус постепенно смещается от операционных кадровых задач к работе с человеческим потенциалом и эффективностью бизнеса. По данным исследования Deloitte, за последние пять лет требования к навыкам HR-руководителей выросли на 23% и продолжат расти. ИИ берет на себя рутину, а ключевыми компетенциями HR становятся аналитическое мышление, креативность и способность работать с людьми в условиях неопределенности.