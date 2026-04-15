ИИ в промышленности начинает переходить из стадии экспериментов в экономику: компании фиксируют измеримый эффект от внедрения технологий — от снижения издержек до роста производительности. На этом фоне растет и выручка разработчиков таких решений.

Так, разработчик ИИ-продуктов для промышленности «Рокет Контрол» впервые раскрыл финансовые показатели, и по итогам 2025 года выручка компании составила 500 млн руб., увеличившись на 22% год к году. При этом доля повторяющейся выручки достигла 51%, что указывает на переход к более устойчивой бизнес-модели.

Ключевой показатель — экономический эффект от внедрений. По оценке компании, совокупный эффект для клиентов превысил 7 млрд руб. В отдельных проектах в металлургии удалось повысить производительность на 1,5–3%, снизить энергопотребление до 8% и увеличить извлечение металла на 0,5–1%.

Рынок промышленного ИИ в России в последние годы активно формируется на фоне импортозамещения и цифровизации. Крупные компании, включая металлургические и нефтехимические холдинги, инвестируют в автоматизацию и анализ производственных данных. При этом ключевым запросом становится не сама технология, а ее экономическая отдача — бизнес все чаще требует конкретных показателей эффективности.

Дополнительный двигатель — развитие генеративного ИИ. Компании начинают внедрять ИИ-помощников для работы с производственными данными и внутренними системами, что позволяет ускорять принятие решений и снижать нагрузку на персонал.

Для бизнеса это означает расширение подходов к применению ИИ. Хотя речь идет о промышленности, сами принципы — работа с данными, автоматизация решений и фокус на экономике — применимы и в других отраслях. Компании все чаще рассматривают ИИ не как эксперимент, а как инструмент повышения эффективности и снижения затрат.

