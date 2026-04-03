Российская ИТ-компания Inno clouds представила ИИ-кассира для киосков самообслуживания. По заявлению компании, система может частично заменить сотрудников на кассе, увеличить скорость обслуживания на 35% и поднять выручку заведения более чем на 30% за счет алгоритмов автоматических допродаж. До конца 2026 года такие терминалы планируют установить более чем в 350 ресторанах.

Разработчики делают ставку на снижение затрат на персонал — одну из ключевых статей расходов в общепите. Цифровой кассир работает без перерывов и не требует зарплаты. Интеграция нейросети в интерфейс киоска позволяет системе анализировать предпочтения гостя и предлагать комбо-наборы и дополнительные позиции на основе выбора пользователя.

Решение ориентировано на фуд-корты, кофейни и точки быстрого питания. Система интегрируется с iiko и r_keeper и передает заказы на кухню автоматически.

Проект разрабатывают с марта 2025 года. ИИ-ассистент умеет имитировать человеческое общение, консультировать клиентов по калорийности меню и предупреждать о наличии аллергенов. Технология зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения, а сама компания-разработчик является резидентом «Сколково».

