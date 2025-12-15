В 2026 году российский рынок труда продолжит трансформацию, балансируя между сдержанным оптимизмом и новыми вызовами. Опрошенные эксперты предсказывают, что основная масса работников столкнется с умеренным, точечным повышением заработных плат, которое нередко будет сопровождаться ростом требований к производительности и объему задач, пишет «Коммерсант».

Freepik

Работодатели, стремясь оптимизировать расходы в условиях экономической неопределенности, будут делать акцент на эффективности и перераспределении нагрузки, все чаще прибегая к гибким формам занятости и внутреннему перераспределению обязанностей.

Параллельно с этим компании планируют стратегические инвестиции в человеческий капитал, рассматривая HR не как затратную статью, а как зону для долгосрочных вложений. Значительная часть организаций намерена увеличить бюджеты на социальный пакет, переходя от унифицированных программ к персонализированным моделям по типу «кафетерия льгот».

В сфере обучения и развития фокус сместится с массовых программ на точечные инициативы, направленные на удержание ключевых талантов и закрытие наиболее острых компетентностных дефицитов.

Центральным трендом, определяющим требования к сотрудникам, станет повсеместная интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Вместо того чтобы восприниматься как угроза, ИИ трансформируется в обязательного цифрового напарника.

Это порождает спрос на принципиально новые гибридные навыки: от специалистов ожидается не только техническая грамотность в управлении алгоритмами, но и сохранение уникальных человеческих качеств — способности к эмпатии, креативному решению нестандартных задач, ведению переговоров и управлению командной динамикой.

В результате ценность сотрудника будет определяться его способностью выступать связующим звеном между цифровой эффективностью и человеко-ориентированным результатом, превращая технологические возможности в конкретные бизнес-решения.