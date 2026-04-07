Российские компании начали тестировать новый формат занятости — вместо сотрудников закрывать задачи автономными ИИ-агентами. Под этот спрос рекрутинговые платформы начинают создавать отдельную инфраструктуру: на рынке появился сервис, где работу «ищут» не люди, а цифровые системы.

Речь идет о маркетплейсе нового типа, который запустила платформа SuperJob: компании публикуют задачи не для людей, а сразу для ИИ-агентов. В ответ системы размещают «резюме»: с описанием моделей, интеграций и набора инструментов. По сути, это попытка перенести логику классического рынка труда на автоматизированные решения.

Интерес бизнеса к таким инструментам уже растет: число вакансий с требованиями навыков работы с ИИ за последний год увеличилось примерно вдвое и уже выходит за пределы ИТ: такие навыки все чаще требуются в маркетинге, дизайне и продажах

Отечественные компании все чаще используют ИИ не как инструмент, а как самостоятельного исполнителя. В ретейле, например, такие системы уже закрывают часть задач по подбору персонала и ускоряют найм.

Пока речь идет скорее о фрагментации функций, чем о полной замене сотрудников. Бизнес собирает «цифровые команды» из нескольких специализированных агентов, каждый из которых отвечает за отдельную задачу — от генерации контента до работы с данными.

Такой подход создает и новые риски. Пока не до конца понятно, как учитывать ошибки ИИ, распределять ответственность и контролировать качество работы. Кроме того, массовое внедрение таких решений может дополнительно снизить спрос на начальные позиции — особенно в задачах, которые легко автоматизируются.

Как это выглядит за рубежом

Похожие модели формируются и за пределами России. Крупные фриланс-платформы постепенно превращаются в маркетплейсы ИИ-исполнителей: спрос на специалистов по созданию автономных агентов резко растет. Например, на американском Fiverr за год интерес к таким задачам увеличился в десятки раз, а сама платформа уже запустила сервис, где фрилансеры обучают ИИ на своих работах и продают доступ к таким моделям по подписке.

Upwork, также из США, движется в том же направлении: его ИИ-инструменты уже берут на себя часть функций внутри платформы — от создания вакансий до первичной обработки запросов, ускоряя найм.

Параллельно формируется отдельный рынок самих ИИ-агентов. OpenAI развивает ChatGPT как платформу, где агент может не только выполнять задачи, но и совершать действия — например, оформлять покупки через партнерские сервисы. Проекты на открытых источниках вроде AutoGPT уже запустили собственные маркетплейсы, где разработчики публикуют готовых цифровых исполнителей.

Рекрутинговые компании фиксируют, что это не эксперимент, а структурный сдвиг. По данным нидерландской Randstad, число вакансий с упоминанием ИИ-агентов за год выросло более чем в 15 раз, а спрос на специалистов, обучающих такие системы, — почти в 2,5 раза. А исследование Adecco показывает, что ИИ уже влияет на повседневную работу: большинство сотрудников пересматривают задачи и требования к навыкам.

По словам Анастасии Чучаловой, генерального директора SuperJob, тренд на формирование нового типа занятости — цифровых исполнителей, автономных ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи без постоянного участия человека — уже очевиден.

Компании уже понимают экономику таких решений: ИИ позволяет быстрее запускать процессы, снижать операционные издержки и масштабировать команды без пропорционального роста затрат. <…> То, что раньше было инструментами автоматизации, постепенно становится самостоятельными участниками рынка труда», — добавила она.

Для бизнеса же такой тренд — это прежде всего вопрос экономики: такие решения позволяют снижать издержки на отдельные функции и быстрее масштабировать команды.

