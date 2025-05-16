Шведская мебельная компания IKEA начала внутреннее расследование после заявлений промышленного дизайнера Джессики Сигнелл о том, что один из ее столов для напитков мог быть скопирован. Обвинения прозвучали в статье для шведской газеты «Dagens Nyheter» (DN), после чего IKEA заявила, что никогда не занимается умышленным копированием продуктов, и инициировала проверку.

Фото: Jessica Signell/IKEA

Сигнелл утверждает, что новая модель IKEA имеет поразительное сходство с ее 20-летним дизайном стола «Eve». По ее словам, это не первый подобный случай, и компания, декларируя приверженность скандинавскому дизайну, одновременно посылает сигнал, что копирование допустимо.

Стол «Eve», созданный Сигнелл в 2005 году и представленный на Неделе дизайна в Милане, состоит из двух черных круглых подносов, соединенных одной центральной ножкой. Позже норвежская мебельная компания LK Hjelle выпустила эту модель на Стокгольмской мебельной ярмарке в 2006 году, где Сигнелл также получила премию Elle Decoration за этот дизайн.

Дизайнер подчеркивает, что ее стол обладает уникальными характеристиками, которых нет у других аналогов. По ее словам, до сих пор не существовало подобных моделей с двумя круглыми подносами разного размера, высокими бортами и единой центральной опорой.

Стол из коллекции IKEA «Stockholm 2025», который, по мнению Сигнелл, имеет очевидное сходство с ее работой, также состоит из двух подносов на одной ножке, но выполнен в дубовом шпоне. Компания описывает эту коллекцию как сочетание долговечности и мастерства, создающее «красивую и вневременную мебель».

В ответ на обвинения представитель IKEA Арвид Стигланд заявил, что компания никогда не допускает умышленного копирования чужих дизайнов. Он подчеркнул, что дизайн играет ключевую роль в философии и бизнес-модели IKEA, и компания всегда проводит тщательные проверки при возникновении подобных вопросов.

Сигнелл, впервые увидевшая спорную модель на сайте IKEA месяц назад, считает, что компания была знакома с ее работой. Она отметила, что бывший дизайн-менеджер IKEA, недавно покинувшая пост, неоднократно отмечала фотографии ее стола в соцсетях. Кроме того, награду Elle Decoration за этот дизайн она получила на церемонии, спонсируемой IKEA.

На фоне этих событий IKEA, недавно представившая коллекцию «Stockholm» на Неделе дизайна в Милане и открывшая новый магазин на Оксфорд-стрит в Лондоне, теперь вынуждена разбираться с обвинениями в плагиате.