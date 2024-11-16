Илон Маск внес изменения в иск против OpenAI, добавив в него компанию Microsoft, которая ранее инвестировала в разработчика ChatGPT, сообщает The Guardian. Маск утверждает, что Microsoft и OpenAI незаконно пытались монополизировать рынок генеративного искусственного интеллекта, чтобы оттеснить конкурентов.

Иск был подан в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния. OpenAI заявила, что этот иск «еще более необоснованный и выходящий за рамки, чем предыдущие». Microsoft отказалась от комментариев.

Как и в первоначальной жалобе, поданной в августе, Маск обвиняет OpenAI и ее исполнительного директора Сэма Альтмана в нарушении условий контракта. По его словам, они ставят прибыль выше общественного блага в стремлении развивать искусственный интеллект.

«Никогда прежде корпорация не превращалась из освобожденной от налогов благотворительной организации в коммерческую, парализующую рынок горгону стоимостью $157 млрд — и всего за восемь лет». — говорится в жалобе. В ней Илон Маск требует аннулировать лицензию OpenAI с Microsoft и заставить избавиться от «незаконно нажитых» доходов.

Маск уже давно противостоит стартапу OpenAI, в котором он был одним из основателей. Впоследствии компания стала лицом генеративного ИИ благодаря миллиардам долларов финансирования со стороны Microsoft.

В иске говорится, что OpenAI и Microsoft нарушили антимонопольное законодательство, ограничив инвестиционные условия, чтобы не иметь дел с конкурентами компаний. В нем также отмечается, что эксклюзивное лицензионное соглашение компаний было равносильно слиянию, не получившему разрешения регулирующих органов.

В судебном заявлении, поданном в прошлом месяце, OpenAI обвинила Маска в том, что он подал иск в рамках «все более наглой кампании по преследованию OpenAI ради собственного конкурентного преимущества».

Ранее стало известно, что рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что благодаря тесным связям с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств.