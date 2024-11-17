Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, управляющие новой комиссией по сокращению государственных расходов открыли прием заявок на вакансии для людей с высоким уровнем IQ. Примечательно, что работать придется по 80 часов в неделю и бесплатно, сообщает The Guardian.

«Нам не нужно больше генераторов идей на полставки. Нам нужны революционеры малого правительства с очень высоким IQ, готовые работать по 80 и более часов в неделю, занимаясь негламурным сокращением расходов, — написал Маск в недавно созданном аккаунте Doge на X. — Если это про вас, отправьте личное сообщение с вашим резюме на этот аккаунт. Илон и Вивек рассмотрят 1% лучших кандидатов».

«Действительно, это будет утомительная работа, наживешь много врагов, а вознаграждение будет нулевым. Какая отличная сделка!» — написал Маск, самый со смеющимся эмодзи.

Во вторник президент Дональд Трамп заявил, что «эти два замечательных американца» совместными усилиями возглавят консультативный совет, который будет предлагать сокращение расходов, определять, какие нормативные акты следует отменить, и выдвигать идеи по реструктуризации федеральных агентств. На это Маск и Рамасвами предложили массовые увольнения и сокращения.

В этом месяце рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что благодаря тесным связям с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств.