Две компании, контролируемые Илоном Маском, X и xAI, подали в суд на Apple и OpenAI. Они обвиняют технологических гигантов в незаконном сговоре с целью блокирования потенциальных конкурентов на рынке искусственного интеллекта. Иск направлен против эксклюзивного соглашения об интеграции чат-бота OpenAI в операционные системы смартфонов Apple.

Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Суть претензий заключается в том, что эксклюзивное соглашение, заключенное в 2024 году, нарушает антимонопольное законодательство. По мнению истцов, оно затрудняет конкуренцию для других ИИ-чат-ботов и предоставляет OpenAI несправедливое преимущество. В частности, утверждается, что сделка дала приложению ChatGPT превосходство в рейтингах App Store, увеличив его загрузки по сравнению с конкурентами.

В иске, поданном в федеральный суд Техаса, говорится, что «нет веских деловых причин для того, чтобы сделка Apple-OpenAI была эксклюзивной». Маск утверждает, что это соглашение ограничило конкуренцию, лишило другие чат-боты возможности масштабирования, а также снизило качество и инновации в отрасли. Кроме того, OpenAI получила доступ к запросам и данным миллионов клиентов Apple.

Этот судебный процесс является очередным витком в сложном противостоянии Маска и OpenAI, соучредителем которой он когда-то был. OpenAI назвала иск «соответствующим продолжающейся схеме преследования со стороны г-на Маска». Apple на момент подачи иска комментариев не предоставила. Ситуация усугубляется тем, что Apple, по сообщениям, вела переговоры и с Google об использовании их чат-бота Gemini.

Согласно исковому заявлению, OpenAI контролирует примерно 80% рынка генеративных ИИ-чат-ботов в США, в то время как доля Apple на рынке смартфонов составляет около 65%. Решение суда может повлиять на правила игры в App Store и на будущее партнерств между крупными технологическими компаниями.

Ранее Илон Маск объявил о создании компании Macrohard, которая целиком будет управляться ИИ-агентами и займется созданием программного обеспечения.