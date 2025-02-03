Сенатор США подтвердил, что организация Илона Маска по сокращению правительственных расходов, Департамент эффективности правительства (Doge), получила доступ к федеральной платежной системе, в результате чего стали известны конфиденциальные личные данные миллионов американцев, а также сведения о государственных подрядчиках, которые напрямую конкурируют с бизнесом самого Маска.

Сенатор-демократ Рон Уайден из Орегона, который занимает важную должность в финансовом комитете Сената, разместил на платформе Bluesky сообщение, что ему стало известно о доступе к строго охраняемой базе данных Министерства финансов, открытой для команды миллиардера в области технологий. Скотт Бессент, новый министр финансов в администрации Дональда Трампа, предоставил Doge полный доступ к этой системе.

Уайден отметил, что в эту базу данных входит такая информация, как пособия по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию, гранты и выплаты государственным подрядчикам. Подтверждение этого соглашения подразумевает, что Илон Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, теперь может получить доступ к одной из самых конфиденциальных правительственных баз данных в США. Эта система управляет более чем $6 трлн федеральных денежных потоков ежегодно, и миллионы американцев зависят от этих данных в плане социального обеспечения, льгот Medicare, а также федеральных зарплат и других выплат.

Информация, которая хранилась в этой базе данных, до недавнего времени защищалась особенно тщательно, и только небольшое число избранных должностных лиц обладали правом доступа к ней. Однако с момента, когда администрация Трампа пришла к власти, представители команды Маска Doge начали активные действия для получения доступа.

В пятницу стало известно, что главный госслужащий Министерства финансов Дэвид Лебрик, находившийся на службе более 30 лет, ушел в отставку. Основной причиной стал конфликт с соратниками Илона Маска, которые пытались эффективно обойти систему безопасности. Лебрик был временно отстранен от работы после того, как выразил свое несогласие с попытками предоставить доступ представителям команды Doge.

Новый министр финансов Скотт Бессент дал согласие на заключение этого спорного соглашения в пятницу вечером. Согласно условиям, среди членов команды Doge, получивших возможность просматривать данные миллионов американцев, Том Краузе, генеральный директор компании Cloud Software Group.

Прежде чем сделка была подтверждена, сенатор Рон Уайден уже активно выражал обеспокоенность по поводу намерений команды Маска получить доступ к федеральной базе данных. В пятницу он направил письмо Бессенту, в котором подчеркнул, что данная система имеет критическое значение и «не может быть подвергнута риску».

Уайден предупредил: «Любое политически мотивированное вмешательство в эти дела может причинить значительный ущерб как нашей стране, так и экономике». Он отметил, что не видит никаких обоснованных причин, по которым политические деятели, игнорирующие закон, должны иметь доступ к таким критически важным системам.

Одно из главных опасений относительно предоставления доступа компании Маска к системе связано с тем, что он может использовать эти возможности для блокировки выплат по множеству федеральных программ, что соответствует его агрессивной политике по подрыву и разрушению государственного аппарата США.

Уайден также заявил, что это создает риски для кибербезопасности страны и вызывает конфликты интересов.

Ранее предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, управляющие новой комиссией по сокращению государственных расходов, открыли прием заявок на вакансии для людей с высоким уровнем IQ. Примечательно, что работать придется по 80 часов в неделю и бесплатно.