Илон Маск готовится к запуску финансового сервиса X Money, который должен превратить X в «универсальное приложение». Платформа объединит соцсеть и банковские функции. Запуск для широкой аудитории ожидается уже в ближайшее время.

Спустя более трех лет после покупки Twitter Маск заявил, что его стратегия по превращению X в универсальное приложение выходит на финишную прямую. Центральным элементом станет финансовый сервис X Money, запуск которого для широкой аудитории ожидается уже в ближайшее время.

X Money представляет собой встроенную в X банковскую и платежную платформу. По данным пользователей с ранним доступом, сервис предложит конкурентные условия: около 3% кэшбэка за покупки и до 6% годовых на остаток средств.

Ожидается, что сервис позволит переводить деньги между пользователями, пользоваться банковскими инструментами и работать с платежной инфраструктурой. В тестовых версиях обсуждаются и дополнительные опции — например, дебетовая карта и инструменты управления финансами внутри приложения.

Маск давно продвигает концепцию everything app — цифровой экосистемы, где можно не только общаться, но и оплачивать услуги, переводить деньги и управлять повседневными задачами. По его замыслу, X должен конкурировать с азиатскими супераппами вроде WeChat, где в одном интерфейсе объединены соцсеть, финансы и сервисы.

Если проект реализуют, X Money может стать одним из первых масштабных примеров слияния соцсетей и финтеха в США. Однако остаются вопросы — в частности, по лицензированию и срокам запуска, которые уже не раз сдвигались.

