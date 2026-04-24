Платформа X (бывший Twitter) объявила о закрытии функции Communities — почти через пять лет после ее запуска. Решение объяснили крайне низкой востребованностью и тем, что Communities превратились в источник спама, мошенничества и вредоносного контента.

Как сообщил руководитель продуктовой разработки Никита Бир, Communities задумывались как пространство для общения по интересам — аналог тематических групп. На практике функция так и не получила широкого распространения.

«У сообществ была отличная идея, но ими пользовались менее 0,4% пользователей, и при этом они стали причиной 80% сообщений о спаме, финансовых мошенничествах и вредоносном ПО на X», — отметил Бир.

По его словам, даже активные сообщества часто использовались не по назначению. Они превращались в каналы привлечения аудитории на сторонние платформы вроде Kick или в закрытые платные клубы.

Бир также иронично назвал проект «версией сабреддитов для Temu», намекая на неудачную попытку воспроизвести модель Reddit.

Функция Communities прекратит работу 6 мая 2026 года. Администраторы смогут перевести участников в обновленные групповые чаты — срок миграции продлен до 30 мая.

В рамках этой трансформации X делает ставку на XChat — будущий мессенджер, который планируют выделить в отдельное приложение. Он получит публичные ссылки для вступления в чаты на 500 участников с последующим увеличением лимита до 1000.

Несмотря на закрытие Communities, X не отказывается от идеи тематического общения. Вместо этого платформа внедряет «настраиваемые ленты новостей» для подписчиков Premium — они позволяют закреплять тематические потоки на главной странице и автоматически подстраиваются под интересы пользователя.

X ускоряет темпы разработки. По словам Бира, команда выпускает по 2–3 новых функции в неделю. Среди последних обновлений — голосовые сообщения в чатах, автоматический перевод, новые настройки ответов, улучшенный фоторедактор и расширенные инструменты управления контентом.

