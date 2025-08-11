Компания Илона Маска xAI сделала свою самую продвинутую модель искусственного интеллекта, Grok 4, временно бесплатной для всех пользователей. Этот шаг является частью стратегического сдвига компании, направленного на расширение аудитории и усиление конкурентных позиций.

Freepik

Ранее доступ к Grok 4 стоил $30 в месяц или $300 в год, теперь же он открыт для всех без подписки. Однако для незарегистрированных пользователей установлено ограничение в пять запросов в день. Вместе с этим компания представила новые режимы использования: «Авто», который автоматически направляет сложные запросы к Grok 4, и «Эксперт», где пользователь может активировать модель вручную.

Этот шаг является частью более широкой стратегии по демократизации ИИ-инструментов. Недавно xAI также сделала бесплатным свой генератор изображений и видео Grok Imagine, который ранее был доступен только по подписке. Предоставляя мощные инструменты бесплатно, xAI стремится привлечь большую базу пользователей, собрать ценные данные об их взаимодействии с системой и укрепить свою экосистему.

Скорее всего, это временная акция, направленная на агрессивный захват рынка. Предоставляя бесплатный доступ, xAI может переманить пользователей у конкурентов, таких как OpenAI и Google, и повысить узнаваемость продукта. Вероятно, после окончания акции компания вернется к платной модели, но уже с более широкой и лояльной аудиторией.

Хотя компания назвала период бесплатного доступа ограниченным, точные сроки его окончания не были объявлены. Это объявление последовало после презентации нейросети GPT-5 от OpenAI, которая обошла все существующие нейросети в большинстве бенчмарков, хотя и уступила Grok 4 в тесте на AGI.