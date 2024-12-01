Адвокаты Илона Маска подали ходатайство о предварительном судебном запрете против OpenAI, ее соучредителей и инвестора Microsoft, чтобы предотвратить антиконкурентные действия со стороны этих компаний.

Ходатайство о судебном запрете, поданное в пятницу в Окружной суд США в Калифорнии, выдвигает обвинения против OpenAI, ее генерального директора Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана, а также таких фигур, как Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn и бывший член совета директоров OpenAI, и Ди Темплтон, бывший член совета и вице-президент Microsoft.

В документе утверждается о различных незаконных действиях указанных лиц и содержится требование об их прекращении. Среди обвинений:

Отпугивание инвесторов от поддержки конкурентов OpenAI, таких как собственная компания Маска по разработке ИИ xAI.

Получение выгоды от «незаконно полученной конфиденциальной информации» благодаря связям OpenAI с Microsoft.

Преобразование структуры управления OpenAI в коммерческую и «передача любых материальных активов, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую OpenAI, Inc., ее дочерним компаниям или филиалам».

Принуждение OpenAI вести бизнес с организациями, в которых любой из ответчиков имеет «существенный финансовый интерес».

Адвокаты Маска утверждают, что в случае отказа в судебном запрете будет причинен «непоправимый ущерб». «Истцам и обществу необходима пауза, — говорится в заявлении. — Запрет на сохранение того, что осталось от некоммерческого характера OpenAI, свободного от корыстных целей, — единственное подходящее средство защиты. В противном случае обещание OpenAI Маску и общественности, будет утрачено к тому времени, когда суд рассмотрит дело по существу».

Это ходатайство — последний этап судебной битвы Маска с OpenAI из-за обвинений в том, что компания отошла от своей первоначальной некоммерческой цели — сделать результаты исследований по ИИ доступными для всех. Маск отозвал свой иск в июле, но возобновил его в конце лета, добавив в жалобу новых ответчиков. Он утверждает, что был обманом лишен более $44 млн, которые пожертвовал OpenAI. Маск, соучредитель OpenAI, покинул компанию в 2018 году из-за разногласий по поводу ее развития.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация и в 2019 году преобразована в «ограниченно-прибыльную» компанию. В настоящее время она стремится стать полностью коммерческой, сохранив некоммерческий статус как отдельной структуры. В прошлом году Илон Маск создал свою альтернативу OpenAI, компанию xAI, которая разработала модель искусственного интеллекта Grok для использования в социальной сети X (бывший Twitter) и предлагает API для интеграции своего бота в сторонние приложения и платформы.

В судебном ходатайстве Илона Маска утверждается, что Microsoft и OpenAI незаконно обмениваются конфиденциальной информацией, а некоторые ответчики, включая Сэма Альтмана, обвиняются в саморекламе, которая вредит конкуренции. Упоминается, что OpenAI выбрала Stripe, в которой у Альтмана есть существенные финансовые интересы, в качестве платежного процессора.

Адвокаты Илона Маска утверждают, что Рид Хоффман, который был в советах директоров Microsoft и OpenAI, а также работал в инвестиционной компании Greylock, имел особый доступ к сделкам этих компаний. Что касается Джоан Темплтон, которую Microsoft ненадолго назначила наблюдателем в совет OpenAI, то адвокаты Маска считают, что она могла помочь заключить сделки между Microsoft и OpenAI, которые могли бы нарушить антимонопольные законы.

По их мнению, чтобы защитить миссию OpenAI и интересы общества, следует оставить за организацией благотворительный статус и приостановить все сделки с участием Сэма Альтмана, пока не будет принято окончательное решение.

Адвокат Маска заявил, что если суд не наложит запрет, OpenAI может не хватить средств, чтобы компенсировать убытки. Также они предупреждают, что если суд запретит переход OpenAI в некоммерческий статус, расторгая сделки, это приведет к серьезным потерям для инвесторов.

В своем заявлении представитель OpenAI сказал: «Четвертая попытка Илона, в которой он снова повторяет одни и те же беспочвенные жалобы, по-прежнему совершенно бесполезна». Ранее компания пыталась отклонить иск Маска, назвав его «назойливым» и необоснованным.

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