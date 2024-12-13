Илон Маск сообщил в социальной сети X, что штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в Техасе. Это решение соответствует миссии компании — превратить космическую базу Starbase в новый техасский город.

Еще в июле Маск заявлял, что переносит штаб-квартиры сразу двух своих компаний — социальной медиа-платформы X и ракетной компании SpaceX — из Калифорнии в Техас. Тогда причиной стал принятый в Калифорнии закон о гендерной идентичности. По словам Маска, главный офис SpaceX переедет в Бока-Чика, а X — в Остин.

Стало известно, что SpaceX направила местным чиновникам письмо с просьбой присвоить Starbase статус города. По словам представителей компании, петицию подписали местные жители.

«Чтобы продолжать расширять штат, нам нужно иметь возможность развивать Starbase как сообщество. Именно поэтому мы просим федеральный округ Камерон назначить голосование, которое позволит зарегистрировать Starbase в качестве нового города в долине Рио-Гранде», — говорится в письме генерального директора космодрома.

Это не первый раз, когда поднимается вопрос о превращении Starbase в отдельный город. Маск предложил эту идею еще в 2021 году, в посте в соцсетях, который гласил: «Создание города Старбейс, Техас».

Судья округа Кэмерон Эдди Тревиньо-младший сообщил, что это первый случай официальной подачи подобной петиции. «Администрация рассмотрит петицию и определит, соответствует ли она всем установленным требованиям», — заявил он.

По данным исследования воздействия на окружающую среду, на площадке Starbase работают более 3,4 тыс. штатных сотрудников и подрядчиков SpaceX.

Быстрое расширение SpaceX в регионе вызвало сопротивление со стороны некоторых местных жителей. В июле группа под названием Save RGV подала на компанию в суд, обвинив ее в нарушении экологического законодательства и сбросах загрязненной воды в близлежащий залив.

SpaceX заявила в ответ, что государственная проверка не нашла никаких угроз для экологии и назвала иск «несерьезным».

В 2021 году Маск также перенес штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, но заявил, что Калифорния останется ее инженерным центром. Также он сменил место жительства с Калифорнии на Техас, где нет подоходного налога с физических лиц.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска xAI привлекла инвестиции в размере $6 млрд. Завершающий раунд финансирования длился несколько месяцев и позволил оценить стартап в области искусственного интеллекта в более чем $40 млрд.