Компания Илона Маска xAI привлекла инвестиции в размере $6 млрд. Завершающий раунд финансирования длился несколько месяцев и позволил оценить стартап в области искусственного интеллекта в более чем $40 млрд.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, финансирование поступило от 97 инвесторов, в том числе с долями до $77 593. Однако компания не назвала их имена, а также не указала оценку или выручку.

Маск основал xAI в 2023 году и с тех пор активно привлекал инвестиции на проект. В мае компания привлекла $6 млрд, что позволило оценить бизнес в $24 млрд.

Многие из нынешних инвесторов xAI, включая Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, также являются инвесторами X и некоторых других бизнесов миллиардера.

Часть привлеченных средств была направлена на новый дата-центр xAI в Мемфисе, который открылся в начале этого года. Местные власти назвали его «крупнейшей многомиллиардной инвестицией в истории города». По их мнению, это событие привлечет в регион других крупных технологических компаний, таких как Nvidia, Dell и Super Micro Computer.

Напомним, что ранее технологическая компания Nebius Group, ранее известная как Yandex N.V., привлекла $700 млн в рамках частного размещения. По словам главы компании Аркадия Воложа, в финансировании приняли участие десятки инвесторов, среди которых GPU Nvidia, Accel и Orbis. В ходе частного размещения Nebius выпустит 33,3 млн акций по цене $21 за штуку.