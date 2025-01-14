Китайские чиновники ведут предварительные переговоры о потенциальной продаже TikTok в США миллиардеру Илону Маску. Этот вариант возможен, если приложение для просмотра коротких видео не сможет избежать надвигающегося запрета, сообщили Bloomberg News.

Верховный суд, скорее всего, поддержит закон, который заставит продать или запретить TikTok в США до 19 января из-за опасений по поводу национальной безопасности Китая.

При этом пекинские чиновники предпочитают, чтобы TikTok оставался под контролем материнской компании Bytedance. Американские подразделения компании могут быть проданы либо на конкурсной основе, либо по договоренности с правительством.

Китайское правительство имеет в ByteDance «золотую акцию» — право вмешиваться в деятельность стратегически важных компаний после их продажи в руки частных инвесторов, что, по мнению некоторых членов Конгресса, дает правительству контроль над TikTok.

Согласно одному из сценариев, социальная медиаплатформа X Маска возьмет под контроль американское подразделение компании. Чиновники еще не пришли к единому мнению о том, как действовать дальше.

В связи с надвигающимся запретом TikTok китайская социальная сеть RedNote, также известная как Xiaohongshu, поднялась на первое место по популярности в Apple App Store. Многие американские пользователи называют себя «беженцами с TikTok» в видеороликах, а другие пишут в текстовых сообщениях, что ищут новое сообщество из-за потенциального запрета TikTok.

RedNote, созданная в 2013 году как приложение, ориентированное на шопинг, сейчас насчитывает более 300 млн ежемесячных активных пользователей, а ее прибыль в прошлом году превысила $1 млрд.

Напомним, что Дональд Трамп выступил против блокировки TikTok в США. Избранный президент заявил, что не против, чтобы приложение продолжило работу в Соединенных Штатах хотя бы еще некоторое время. По его словам, во время президентской кампании он получил миллиарды просмотров на этой социальной медиаплатформе.