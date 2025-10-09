Илон Маск согласился урегулировать судебный спор с четырьмя бывшими руководителями Twitter, которых он уволил сразу после покупки компании в 2022 году. Речь идет о выплатах на сумму $128 млн, которые, по утверждению истцов, им полагались в качестве выходного пособия.

Freepik

По данным суда Северного округа Калифорнии, стороны — бывший глава Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, юрисконсульт Вижайя Гадде и руководитель юридического департамента Шон Эджетт — достигли соглашения с Маском и принадлежащей ему компанией X.

Подробности сделки не разглашаются. Известно лишь, что ее исполнение зависит от выполнения Маском «определенных условий», которые должны быть реализованы в ближайшее время. В связи с этим суд приостановил процесс до конца октября.

Иск был подан весной 2024 года. Бывшие руководители утверждали, что миллиардер намеренно закрыл сделку по покупке Twitter на день раньше, чтобы не допустить активации их опционов на акции, что лишило их десятков миллионов долларов.

В материалах дела цитировалась книга Уолтера Айзексона о Маске: предприниматель якобы назвал это решение «печенькой на 200 миллионов». Авторы иска также утверждали, что Маск «поклялся уничтожить каждого» из топ-менеджеров, участвовавших в переговорах по продаже Twitter.

Если предприниматель не выполнит условия соглашения, дело будет возобновлено 31 октября.

Это не первый подобный случай для Маска. Летом 2024 года компания X уже урегулировала тысячи претензий от бывших сотрудников, уволенных после прихода нового владельца. Тогда работники обвиняли компанию в нарушении трудового законодательства США — им не предоставили обязательное 60-дневное уведомление о сокращении.